餐桌下的廚餘挑戰／當2700噸廚餘不去養豬場　用厭氧消化將廚餘變綠電

走進桃園龜山水資源回收中心，聞不到一般人印象中廚餘處理場散發的異味，相反的，廠區旁的溪流邊不時有多隻白鷺鷥優游自在停駐覓食。這樣充滿環境生態的氛圍，很難想像數十公尺外的廠區每天都要處理數十噸的民生廚餘。

這是永豐餘旗下豐川綠能科技去年10月在桃園龜山啟用的沼氣發電系統，可將廚餘「轉廢為能」。隨著2027年廚餘禁止作為養豬飼料進入倒數，這套處理模式近來成為各地方政府關注焦點。

廚餘禁餵豬殺出程咬金 能源化處理需求浮上檯面

這些廚餘經破碎、均質化後，被送入全密閉厭氧系統，最快18小時便可轉化為沼氣發電，1年可生產640萬度電，供應1600戶家庭1年用電量；廚餘中的有機質經處理後，最終轉化為能源與符合排放標準的放流水。

「廚餘真可說是殺出程咬金」，龜山水資源處理廠廠長李庚桓接受中央社記者採訪時苦笑著說，這座設施原本優先鎖定處理牛奶、啤酒等食品廢液及水肥等，沒想到在去年10月底台灣出現非洲豬瘟首宗本土案例，導致這半年來最忙碌的工作變成接收來自各地的民生廚餘。

「我們計算過，若全台100萬噸廚餘全數破碎磨漿化，透過厭氧系統處理，可產生約2.6億度綠電。」李庚桓說。

然而，目前龜山廠水資源回收中心每天僅能處理30噸至40噸廚餘，加上永豐餘新屋廠的厭氧生物處理系統為全台最大的沼氣發電設施之一，兩廠合計每天可處理量約100噸，與全台需求相比仍有不小落差。他坦言，若各地未及早建立區域性處理量能，待2027年全面禁餵豬政策上路後，廚餘去化壓力將快速浮現。

焚化、堆肥與黑水虻各有侷限 厭氧消化成另一選項

目前廚餘去化方法，包括焚化、堆肥、黑水虻，以及厭氧消化等，李庚桓認為各有優缺點，但若從處理效率、減碳及能源回收角度來看，厭氧消化具備一定優勢。

他指出，焚化處理速度，最快2小時可完成，但許多縣市焚化爐量能已相當吃緊，若再增加大量廚餘，將擠壓垃圾處理空間，燃燒過程也會有大量碳排放。

至於堆肥成本較低，但需較大場地及約2個月熟成時間，過程會產生異味及甲烷等溫室氣體，完成後仍須仰賴農地消化。黑水虻是近年興起的模式，主要是透過昆蟲分解有機物，但一樣需要足夠空間，也面臨蚊蟲管理問題。

相較之下，龜山廠採用的是厭氧消化技術將之「轉廢為能」，成為去化的另一個選項。

李庚桓指出，厭氧系統涉及厭氧槽、脫硫設備、發電機組等設施，投資金額高，技術要求也高，以龜山廠為例，前期投入約新台幣2.1億元，歷經多年建置與調校後，才逐步形成穩定運作模式，也形成技術門檻。

微生物也怕「有一餐沒一餐」 料源穩定成發電關鍵

目前龜山水資源處理廠以民生廚餘為優先，也收受少量企業廚餘。李庚桓說，未來若擴大收受企業廚餘，除了得優先選擇具規模、能穩定供應的食品業者外，也會以熟廚餘為主。「因為微生物也怕有一餐沒一餐」，李庚桓說，若料源不穩定，將影響厭氧菌活性與沼氣發電量。

即使已有技術與設備，李庚桓表示，目前最大的挑戰之一，是與地方政府及廚餘處理端協調收運模式。以往部分縣市的廚餘多於夜間集中後，清晨送往養豬場，但導入能源化處理後，相關收運及前處理流程也需配合調整，以提升後續運輸與處理效率。

禁令倒數 永豐餘評估台中、花東布局區域能源中心

2027年禁餵豬政策正式上路後，李庚桓認為，台灣勢必需要更多區域型能源中心投入。「北、中、南、東都應該要有類似設施」，因此豐川綠能科技除了桃園之外，台中、花蓮、台東等地都列入評估地點；他認為，廚餘運輸距離不宜過長，若從東部一路運往西部，不僅增加成本，也會降低處理效率，因此各區域建立在地化處理量能十分重要。

除了自行投資設廠外，永豐餘未來也希望扮演技術輸出與輔導角色，李庚桓透露，近期已有大型企業主動接洽，希望評估在廠區內建置厭氧消化系統。

面對2027年廚餘禁餵豬政策上路倒數，台灣廢棄物處理體系正迎來新的挑戰。當每天超過2700噸廚餘不再流向養豬場後，如何建立足夠且穩定的去化量能，不僅攸關環境治理與廢棄物處理，也將考驗台灣推動循環經濟與綠能發展的能力。