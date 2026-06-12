Grab擬收購Foodpanda 外送產業聯盟示警：恐釀國安破口

東南亞外送龍頭Grab集團9日宣布，擬收購Foodpanda台灣外送事業，台灣外送產業權益協進聯盟卻示警，Grab高度依賴中國阿里雲作為核心雲端供應，此次商業併購將讓全台關鍵生活基礎設施暴露於大數據監控的重大威脅之中。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪表示，Grab要收購Foodpanda台灣外送事業，背後隱藏的「紅色技術血統」與深層國安破口，是政府與國防單位必須全面防堵的複合型危機。

蘇柏豪說，Grab在核心技術上存在極大隱患。該平台實質依賴已被中共強力整肅且實質掌控的「阿里雲」作為核心雲端供應之一。同時，Grab在北京、深圳設有核心AI研發中心。

他表示，Grab平台的演算法靈魂由中國團隊一手打造，期間有無接受中國政府不透明的隱形財政補助無從查知。在中國「國家情報法」強制要求提供資料給中國政府使用的框架下，Grab所謂的「境外數據隔離承諾」，在中國法律面前形同虛設。

蘇柏豪表示，Grab旗下的GrabMaps已與具中國解放軍背景的華為簽署「Petal Maps」圖資交換協議，這將導致全台數百萬民眾與重要政府機關的精細地理定位（GIS）及日常物流動線面臨跨國外洩。且Grab預計建立深入到建築物內部定位的「立體圖資」，這種精細程度連台灣軍方目前都沒有完全掌握。一旦此類敏感數據透過技術協議流向具解放軍背景的實體，將對台灣整體國安造成無法挽回的重創。

蘇柏豪強調，相關主管機關必須以國家安全的最高標準嚴審此併購案，阻絕結合解放軍背景、中共實質國有化雲端及演算法的平台長驅直入，全面確保全台民眾隱私與國家整體安全。

蘇柏豪呼籲，必須高度關注本土立體圖資的建構與主導權。建議政府可考慮引導可信任的企業投資外送平台，將廣大的外送員網絡轉化為國家的助力。透過旗下外送員深入都會區每一個角落的營運特性，協助國家建立起包含「都會區無人機航道」在內的詳細立體圖資。

蘇柏豪認為，此舉能確保國家關鍵數據的主權留在台灣，並為未來的無人機國防與智慧物流發展奠定堅實基礎。