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交通部人事大風吹 民航、航港、觀光8官員大調動
交通部人事大風吹，運研所副所長蘇振維、交通部參事陳進生退休，連帶交通部民航、航港及觀光體系8名官員人事大調整。原觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事，由交通部參事王圳宏接任副署長一職，原民航局副局長方志文也調交通部參事，主秘楊國峯則升任副局長。
觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事、交通部參事王圳宏則調任觀光署副署長、民航局副局長方志文調任交通部參事、民航局主任秘書楊國峯升任民航局副局長、民航局航政司技正鄭鴻政接任民航局主任秘書。
航港局副局長陳賓權則接任交通部運研所副所長、航港局主任秘書饒智平則升任航港局副局長、交通部航政司副司長盧清泉接任航港局主任秘書。
此外，交通部航政司副司長職務，交通部則規劃將先由航政司簡任技正段維萍代理該職。
黃勢芳曾參與台灣高速鐵路建設，並擔任過台灣鐵路管理局副總工程司、阿里山森林鐵路管理處副處長，在觀光署任內參與國際行銷、景區發展及旅遊推廣，具有工程建設與觀光推廣背景。
方志文為民航局體系基層出身，歷任多項核心管理職，包括交通部專門委員、民航局組長、民航局主任秘書、民航局副局長，熟稔國內飛航監理與機場場站建設。
王圳宏則從基隆市政府交通處長調升至中央交通部，具交通工程、環境規劃與公共事務等領域背景，歷經張通榮、林右昌及謝國樑等藍綠三任基隆市長的交通專才，也曾擔任基隆市交通旅遊處處長。
楊國峯為民航局內部基層出身、資歷完整的資深文官，長期深耕機場的場站管理、營運，並參與多項國家級航空建設與綠色轉型。
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