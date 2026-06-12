交通部人事大風吹 民航、航港、觀光8官員大調動

今天仍受梅雨鋒面影響，天氣不穩定，各地易有陣雨或局部雷雨，中央氣象署表示，尤其西半部地區有局部短延時強降雨發生的機率，隨著鋒面北抬，預估晚起降雨稍減緩，空檔亦增加。氣溫方面，各地低溫約23至25度，白天高溫北部及宜蘭僅24度左右，感受舒適稍涼，中南部及花東為27至29度。

2026-06-12 07:24