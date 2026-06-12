快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部人事大風吹 民航、航港、觀光8官員大調動

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部人事大風吹。本報資料照片
交通部人事大風吹。本報資料照片

交通部人事大風吹，運研所副所長蘇振維、交通部參事陳進生退休，連帶交通部民航、航港及觀光體系8名官員人事大調整。原觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事，由交通部參事王圳宏接任副署長一職，原民航局副局長方志文也調交通部參事，主秘楊國峯則升任副局長。

觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事、交通部參事王圳宏則調任觀光署副署長、民航局副局長方志文調任交通部參事、民航局主任秘書楊國峯升任民航局副局長、民航局航政司技正鄭鴻政接任民航局主任秘書。

航港局副局長陳賓權則接任交通部運研所副所長、航港局主任秘書饒智平則升任航港局副局長、交通部航政司副司長盧清泉接任航港局主任秘書。

此外，交通部航政司副司長職務，交通部則規劃將先由航政司簡任技正段維萍代理該職。

黃勢芳曾參與台灣高速鐵路建設，並擔任過台灣鐵路管理局副總工程司、阿里山森林鐵路管理處副處長，在觀光署任內參與國際行銷、景區發展及旅遊推廣，具有工程建設與觀光推廣背景。

方志文為民航局體系基層出身，歷任多項核心管理職，包括交通部專門委員、民航局組長、民航局主任秘書、民航局副局長，熟稔國內飛航監理與機場場站建設。

王圳宏則從基隆市政府交通處長調升至中央交通部，具交通工程、環境規劃與公共事務等領域背景，歷經張通榮、林右昌及謝國樑等藍綠三任基隆市長的交通專才，也曾擔任基隆市交通旅遊處處長。

楊國峯為民航局內部基層出身、資歷完整的資深文官，長期深耕機場的場站管理、營運，並參與多項國家級航空建設與綠色轉型。

交通部 民航局 航港局

延伸閱讀

台韓觀光交流會議屏東登場 觀光署：雙向互訪總人次達285萬

臺韓觀光交流會議墾丁登場 共商合作新契機

觀光凌駕國防？陸軍控海馬士首次實戰化射擊受阻 民航局還原始末

哪個才對？綠島英譯官方竟有4種版本 旅客傻眼

相關新聞

暴雨開炸1縣市國家級警報響 高雄、屏東大雷雨慎防天降冰雹

中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時13分；有短延時強降雨、冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

梅雨還沒結束！明天另1滯留鋒面建立 端午節放晴轉高溫炎熱

今天仍受梅雨鋒面影響，天氣不穩定，各地易有陣雨或局部雷雨，中央氣象署表示，尤其西半部地區有局部短延時強降雨發生的機率，隨著鋒面北抬，預估晚起降雨稍減緩，空檔亦增加。氣溫方面，各地低溫約23至25度，白天高溫北部及宜蘭僅24度左右，感受舒適稍涼，中南部及花東為27至29度。

交通部人事大風吹 航港觀光8官員大調動

交通部人事大風吹，運研所副所長蘇振維、交通部參事陳進生退休，連帶交通部民航、航港及觀光體系8名官員人事大調整。原觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事，由交通部參事王圳宏接任副署長一職，原民航局副局長方志文也調交通部參事，主秘楊國峯則升任副局長。

夏天特別危險！喝瓶裝飲料NG習慣像養細菌 下肚恐食物中毒

炎炎夏日，高溫動輒超過三十度，許多民眾習慣購買寶特瓶飲料，方便在戶外隨手拿起來解渴。不過，日本食品加工工學專家指出，這項看似再平常不過的消暑習慣，在夏天其實隱藏著食物中毒的危險，一不小心就可能將大量細菌喝下肚，導致腹瀉或嘔吐。

爬樓梯容易喘？醫師揭體力下滑不一是老化 與最大攝氧量有關

許多人發現，年輕時爬樓梯、快走都不費力，如今稍微走快一點就氣喘吁吁，運動後也需要更長時間恢復，往往認為是年紀增長所致。精準預防醫學會理事長張家銘指出，體力下降不一定只是老化，而是身體「氧氣運送與利用系統」效率變差所發出的警訊，其中關鍵指標就是「最大攝氧量（VO₂max）」。

降雨熱區往北擴大至11縣市 新竹到屏東+宜花豪大雨

降雨熱區擴大，中央氣象署發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，台南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。