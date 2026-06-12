餐桌下的廚餘挑戰／廚餘養豬時代翻頁 拆解量能缺口催生新經濟

一頓高檔的Buffet，上百道精緻菜餚琳瑯滿目，大家飽餐一頓後，廚房角落的廚餘桶很快堆滿，過去這些剩食幾乎被送往養豬場，如今必須尋找新的去路。

「以前廚餘越重越有價值，未來可能是越輕越省錢」，環境部環境管理署一般廢棄物管理組長蔡蓬培接受中央社專訪，他的這句話道出台灣即將迎來的「廚餘轉型」。

過去廚餘對養豬戶而言，是一項有價值的飼料來源，不少餐飲業者甚至能透過出售廚餘獲得收入；但禁止廚餘養豬後，廚餘的角色轉型，仰賴養豬業消化廚餘的資源循環鏈也隨之改寫。

行政院拍板自2027年起全面禁止廚餘養豬，2026年起先擴及家戶廚餘，隔年再納入餐廳等事業單位，這項政策核心目標在於防堵非洲豬瘟。

「防疫優先於資源利用」，蔡蓬培表示，即使廚餘具有再利用價值，在動物疫病防治考量下，仍須優先降低風險，未來將逐步轉向堆肥、生質能、黑水虻等再利用方式，必要時也會採焚化處理。

廚餘禁養豬後 台灣有足夠量能消化嗎

以2024年資料推估，全台每天約產生2115噸廚餘，依照環境部規劃，2026年初全國不含焚化的處理量能約1100噸；2027年廚餘養豬禁令上路時，可提升至1720噸；到了2028年初，更將達到2119噸。

「理論上，2028年甚至更早，不包含焚化的廚餘新解方，就足以完全承接全國廚餘量」，蔡蓬培分析。

這些數據也意味著，近3年內台灣的再利用設施量能必須翻倍成長。其中，堆肥仍是主力，預計2028年每日量能可達1377噸；黑水虻處理量能則會擴增3倍至237噸；生質能厭氧消化設施則提升至505噸，約提升1.7倍。

蔡蓬培坦言，「2027年政策上路時，仍有近400噸廚餘需要採焚化或掩埋處理，估計可在2028年歸零」，六都人口與餐飲業高度集中，因處理量能不足，在過渡期間必須先仰賴焚化系統。

「焚化不是理想的解方」，商業發展研究院副院長張皇珍提醒，廚餘富含有機質與養分，若直接焚燒不僅浪費資源，高含鹽特性也可能增加焚化設備負荷、降低發電效率；相關增加的營運成本，最終仍可能回到地方政府財政負擔。

蔡蓬培表示，政府與地方近年已加速替代處理設施，例如新北啟用高效堆肥廠、台北規劃木柵堆肥廠擴增，桃園設置觀音生質能中心，台中、台南、高雄、新竹也積極推動高效堆肥、厭氧消化或黑水虻處理設施等，力求在禁令全面上路前，建立新的廚餘去化體系。

「政策方向正確，如能延後2至3年上路，轉型過程會更穩健」，一名廚餘處理業者認為，這樣可免去過渡期仍得靠焚化、市場成本價格混亂的這一段路」。

張皇珍認為，政策從宣布到實施時間相當緊湊，政府除了加速建置處理設施，更應向民眾和業者清楚說明未來廚餘的去向，以及瀝水減量、分類回收等配套措施，避免因資訊不足引發誤解與反彈。

從食品加工剩料到未來可能大量湧入的廚餘，不起眼的黑水虻被寄予厚望，成為循環經濟領域最受矚目的新星，一隻黑水虻具備4層經濟價值。中央社

黑水虻、堆肥或厭氧消化 誰會成為新主角

近年來最受矚目的選項之一，是被稱為「廚餘終結者」的黑水虻。但餐飲業高層分析，黑水虻雖具潛力，要走向大規模商業化仍有不少挑戰，包括前處理系統建置、養殖環境管理，以及後端產品市場開發等問題。

「堆肥則是目前最成熟的技術，但面臨異味控制與處理速度限制；厭氧消化可產生沼氣發電，被視為兼具減碳與能源效益的方案，但建設成本高、投資回收期長」，餐飲高層點出各項優缺。

「未來不太可能由單一技術主導市場」，業者認為，禁養豬政策上路後，台灣更可能形成堆肥、黑水虻、生質能等多元技術並存的廚餘處理生態系。

憂營養午餐變貴 團膳面臨廚餘轉型

廚餘養豬禁令一出，另一項受到高度關注的議題是學校營養午餐。地方政府擔憂，團膳業者要付費處理廚餘成本提高，可能會反映在餐價上，或影響餐食品質，甚至排擠教育預算。

對此，蔡蓬培表示，未來較可行的方向，是由學校或地方政府統一委託清潔隊或合法清除業者處理廚餘，而非由團膳業者自行負擔，藉此避免成本直接轉嫁至學童餐食。

部分地方政府已提前因應。以桃園市政府為例，教育局預計編列廚餘清運費用，並統一招標委託合法清運業者每天到校載運廚餘。環保局目前已爭取增加處理量能但不增加費用的方式，用於沼氣發電。

正式告別養豬時代 新「廚餘經濟學」登場

廚餘從有價資源變成要付費處理，餐飲業者指出，「瀝水」成為近期最熱門的課題，不只是降低費用，更在於提高後端處理效率，未來將逐步成為餐飲業標準作業程序的一環。

張皇珍指出，技術並非廚餘轉型最大的瓶頸，關鍵在於能否建立完整的商業模式與產業生態系，打造一套全新的「廚餘經濟學」。

「政府不能只關心廚餘怎麼去化和處理，更要思考處理後產出的肥料、昆蟲蛋白、再生能源由誰購買、如何銷售，以及如何形成市場競爭力，才能協助建立完整的產業鏈」，張皇珍分析。

「危機其實也是轉機。」張皇珍認為，當養豬不再是廚餘的終點，這場轉型勢必伴隨陣痛，餐飲業終要在禁令上路後，與新的「廚餘經濟學」共舞，也由於廚餘正式告別養豬時代，新的循環經濟故事才能開始動筆。