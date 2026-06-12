餐桌下的廚餘挑戰／告別廚餘養豬 餐飲業轉型陣痛消費者恐買單

2027年廚餘養豬禁令進入倒數，餐飲業廚餘過去有極高比例用於養豬，勢必面臨廚餘轉型陣痛。大型連鎖餐飲業者憂心，「新的處理廚餘解方接不住」、「北部壓力最大」，運輸、廢水、仰賴焚化，以及供需失衡所推升的成本翻漲，可能回到消費者的餐桌上。

根據環境部統計，2025年全台廚餘產生量約75.4萬公噸，其中，家戶廚餘52.2萬公噸、事業廚餘23.2萬公噸。依整體處理方式而言，飼料化占比為54.1%、肥料化33.1%、能源化7.5%、其他2.2%、焚化2.8%、掩埋0.3%；有超過5成廚餘進入養豬體系，是最重要的去化管道。

若細分事業廚餘中，來自餐飲業的部分，壓力相對明顯；2021年至2025年間，全台餐飲廚餘每年約9.4萬至9.6萬噸，2025年有高達98.5%餐飲廚餘，都透過養豬再利用。

龐大的廚餘去化需求浮上檯面，一名循環經濟業者直言，若無法建立足夠處理量能，恐怕會成為一場「國難級」的廚餘危機。

對於2027年廚餘養豬禁令，多數業者不願具名受訪，卻都私下表達共同擔憂。一名大型連鎖餐飲集團高層接受中央社訪問時坦言，集團有超過9成的廚餘用於養豬，真正擔心的並非廚餘不能再餵豬，而是禁令上路後新的處理系統是否來得及接住。

廚餘處理成本翻倍漲 最麻煩的是次級廢棄物

「市場其實已提前反映成本了。」餐飲高層指出，供需失衡之下，廚餘處理價格波動，在非洲豬瘟爆發前，廚餘含運處理成本約為每公斤新台幣4元；疫情後，廚餘逐步轉向再利用廠與集中處理系統，處理成本已提高至每公斤9至12元，等於翻漲2到3倍。

「未來廚餘全面禁止養豬後，模式將從『養豬再利用』變成『清運、再利用處理』，運輸距離拉長，還得增加前處理和廢水處理成本，價格勢必還會再往上走」，餐飲高層無奈表示。

他進一步分析，以黑水虻與酵素分解系統為例，前端通常必須先進行瀝水處理，過去高濃度廚餘水可由養豬場消化吸收，如今成為必須進入污水系統處理的高污染廢水。

「光是廢水處理，每公斤可能就增加3到4元成本。」他說，未來最昂貴的未必是廚餘本身，而是處理過程衍生的次級廢棄物。

運輸、量能添變數 焚化成本高昂

價格與地區量能、處理方式有關，廚餘政策調整後，飯店、婚宴、餐飲業者積極尋求替代方案，但面臨的處理成本上升並不一致。

台北萬豪酒店指出，若廚餘未來只能以一般廢棄物或焚化方式處理，相關支出勢必增加。目前已與清運及資源再利用業者研議多元去化方案，並自2025年起陸續導入大型商用廚餘機，透過脫水、攪拌及粉碎等程序，將廚餘體積與重量減少約30%。

乾杯集團則規劃以堆肥作為主要去化管道，但由於處理場多位於外縣市，運輸成本較高，預估整體處理費用將增加約25%；而堆肥作業所需時間較長，實際去化量能仍待觀察，「若部分廚餘最終需改採焚化處理，成本恐進一步攀升」。

經營晶宴會館的御嵿集團已提前布局，近兩年與政府輔導專案的廚餘處理廠合作，將廚餘轉製為有機肥料。

御嵿分享，2025年至2026年間旗下7個館別每月廚餘處理費約2.8萬元，全年約33.6萬元。不過，由於明年計價方式調整，預估成本至少增1倍。

環境部環境管理署一般廢棄物管理組長蔡蓬培評估，一般來說，事業廚餘採堆肥或黑水虻處理，每公斤成本約為2至3元；若因處理量能不足而需焚化，成本會提高至每公斤5至8元。

不過，他認為，「這種情況僅屬過渡期現象，待處理量能達標後，高昂成本可望消失」。

此外，農業部也拍板，將學習日本推動循環原料飼料化，飼料場添加廚餘並以標準化製作的產品，也可以用來養豬，但實際上路時間未定，盼大幅度減輕業者廚餘轉型壓力。

但餐飲高層憂心，這項措施在執行上有難度，畢竟廚餘很難標準化，若是食品工廠的下腳料等固定來源廚餘，或許還有機會建立標準；但一般廚餘成分混雜，往往難以確認由哪些原料組成，要推動廚餘標準化恐不容易。

北部量能拉警報 鄰避效應卡關新設施

「北部會是未來壓力最大的地方。」餐飲高層坦言，目前台灣多數廚餘再利用設施集中在中南部，但人口與餐飲業最密集的區域卻位於北部。禁令上路後，「會有廚餘要跨縣市處理的問題，目前正在跟廠商積極布局北部案場」。

商業發展研究院副院長張皇珍也指出，無論是堆肥廠、厭氧發酵廠或其他廚餘再利用設施，經常遭遇鄰避效應（NIMBY）阻礙。

NIMBY是英文Not In My Back Yard的縮寫，中文常直譯為「別在我家後院」，用來形容人們支持興建公共設施或開發案，但強烈反對蓋在自家周圍的矛盾心理。

居民擔心氣味、交通與環境衝擊，使新設場域推動速度遠不及需求成長。張皇珍表示，「很多問題其實不是技術做不到，而是社會接受度跟不上。」

餐飲高層也說，「很多投資人願意投資處理案場，但不知道能不能拿到合法許可」；另一家餐飲集團也透露，目前合作的台灣堆肥處理廠商沒有清運牌照，如果明年不能合法化，「只能先把廚餘轉給清運商、焚燒處理掉」。

據了解，一座再利用廠從申請到取得完整牌照，往往需要1至2年以上時間。

「由於不確定性高，不少廚餘處理業者傾向優先參與政府公共案場」，餐飲業者表示，現階段多數公共設施未必願意接收事業廚餘，盼在過渡期間，能幫助事業廚餘去化量能缺口。

禁令成本誰埋單 業者：最終恐回到餐桌

當處理成本不斷攀升，消費者最關心的問題終究是「餐飲價格會不會跟著上漲」。

餐飲高層坦言，「任何長期、結構性的成本增加，最後都很難完全由企業自行吸收。」尤其大型連鎖餐飲每天產生大量廚餘，若每公斤處理費翻倍，累積下來的支出不容小覷。

不過，蔡蓬培指出，即使是桌菜形式，廚餘經瀝水後每桌約產生1至2公斤，處理費用約6至10元；若為個人套餐，剩食量約100公克，處理費用僅約0.6元，對整體成本影響應相當有限。

張皇珍表示，餐飲業者勢必面臨廚餘處理費上升的問題，尤其對中小型業者壓力不小，但「產生廢棄物者，本就應承擔責任」。

她提醒，當豬農無法再利用廚餘飼養豬隻，飼料養豬的成本勢必提高，可能進而推升豬肉價格，增加消費者負擔，或許才是更該擔心的問題。