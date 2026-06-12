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蒸機女王來了 暑假3趟次奔馳花東縱谷

中央社／ 台東縣12日電
即將進入暑假觀光旺季，台鐵規劃7、8月間3趟次「蒸機女王」奔馳花東縱谷，15日上午10時開放官網訂票。圖為3月「蒸機女王」在關山火車站。中央社
即將進入暑假觀光旺季，台鐵規劃7、8月間3趟次「蒸機女王」奔馳花東縱谷，15日上午10時開放官網訂票。圖為3月「蒸機女王」在關山火車站。中央社

即將進入暑假觀光旺季，台鐵規劃7、8月間3趟次「蒸機女王」奔馳花東縱谷，15日上午10時開放官網訂票。

台鐵東區營運處今天上午發布新聞稿表示，炎炎夏日又到了鐵道旅遊年度盛事2026年仲夏寶島號蒸汽火車活動。仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，3趟次分別是在7月18日、8月1日、8月15日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點台東站。

東區營運處代理處長楊舜安告訴中央社記者，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站、穀倉造型的池上站，亦可造訪參觀東、西洋風格混搭建造的關山舊站房。

他說，台灣環島鐵道沿途風光景致明媚，趁周末安排一趟鐵道之旅，感受不同的鐵道風采；搭乘仲夏寶島號不僅能享受花東無汙染的空氣及田野山嵐景緻相互輝映，亦可走訪古典建築之美及富有各站特色的小農市集，一起來趟充滿陽光的鐵道小旅行吧！

台鐵東區營運處表示，每張票單一售價新台幣2188元，憑車票於搭乘當天可獲贈精美紀念品一份，沿途不僅可欣賞縱谷美景，列車上和停靠站還有各種小活動，幸運旅客另有小驚喜。每趟次座位有限，相關行程內容及購票須知請見台鐵公司官網。

花東縱谷 台鐵 台東

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