鋒面影響大雷雨開炸台南 短延時強降雨伴隨閃電落雷

梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

中央氣象署針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時54分；有短延時強降雨發生，並伴隨閃電落雷，慎防低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。大雷雨即時訊息示警區域：新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、佳里區、善化區、新市區、安定區。

中央氣象署說，今天鋒面影響，西半部地區有陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。

明天鋒面北移至台灣北部海面，清晨各地及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫陣雨；白天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；晚起西南風增強，中南部地區逐漸轉為短暫陣雨或雷雨，北部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門為多雲。

今天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。