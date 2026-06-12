聽新聞
0:00 / 0:00
台南沿海密集雷電訊號！粉專示警：安南七股安平注意 市區也將1波大雨
今天鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南沿海有密集的雷電訊號，安南、七股、安平一帶特別注意，稍後台南市區也將有一波大雨。
這幾天台灣附近一直處於大低壓帶環境內，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南海域及華南沿海不斷有中小尺度低壓渦旋生成，並陸續朝台灣接近。這些低壓渦旋的靠近不僅會增強局部降雨，也會影響梅雨鋒面及雲雨帶的位置，使雨區出現南北擺動或重新組織的情況。因此最近幾天常可見到某些地區突然出現強降雨，但過沒多久又明顯趨緩，甚至雨區位置、強度與原先預期略有差異，背後大多與這些低壓渦旋接力發展有關。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天仍不排除有新的低壓渦旋生成並接近，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。