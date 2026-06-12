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台南沿海密集雷電訊號！粉專示警：安南七股安平注意 市區也將1波大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台南沿海有密集的雷電訊號。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
台南沿海有密集的雷電訊號。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南沿海有密集的雷電訊號，安南、七股、安平一帶特別注意，稍後台南市區也將有一波大雨。

這幾天台灣附近一直處於大低壓帶環境內，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南海域及華南沿海不斷有中小尺度低壓渦旋生成，並陸續朝台灣接近。這些低壓渦旋的靠近不僅會增強局部降雨，也會影響梅雨鋒面及雲雨帶的位置，使雨區出現南北擺動或重新組織的情況。因此最近幾天常可見到某些地區突然出現強降雨，但過沒多久又明顯趨緩，甚至雨區位置、強度與原先預期略有差異，背後大多與這些低壓渦旋接力發展有關。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天仍不排除有新的低壓渦旋生成並接近，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 台南 雷雨

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