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鋒面北抬局部午後大雷雨 專家曝梅雨季下周這時近尾聲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地有短暫陣雨或雷雨，陸上熱對流發展比較明顯，可能有局部大雷雨。本報資料照片
今天各地有短暫陣雨或雷雨，陸上熱對流發展比較明顯，可能有局部大雷雨。本報資料照片

梅雨鋒面影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面今天清晨大致位於南部上空，台南以北仍為東北風，高屏一帶轉為東南風，南北風交會處（鋒面）正好位於南部。今晨持續有小範圍的對流系統在鋒面附近消長帶來降雨，南部天氣不穩定，彰化、台中清晨有小範圍對流發展降雨，其他地方多雲。

今天白天鋒面繼續由南往北經過台灣上空，吳聖宇表示，晚間到明天逐漸退回到台灣北方海面至福建北部一帶，結構不是很好，但是西南風暖濕空氣隨著鋒面北退而逐漸會回到台灣上空，今天的西南風還不強，明天西南風有逐漸增強的趨勢。今天各地有短暫陣雨或雷雨，陸上熱對流發展比較明顯，可能有局部大雷雨。晚間熱力作用減弱，鋒面往北逐漸退到北部海面，整體降雨趨緩。北部、東北部高溫24至26度，中南部及花東地區高溫27至30度。

他說，明天鋒面北退到福建北部至台灣北方海面一帶，鋒前西南風逐漸增強趨勢，中南部有局部短暫陣雨機會，持續有局部大雷雨發生機會。西南風影響，北部、東半部高溫26至29度，中南部高溫有30至32度。

吳聖宇表示，周日鋒面往南接近台灣北部，鋒前西南風較強，水氣較多，中南部有短暫陣雨或雷雨，降雨再度比較明顯，其他地方偏向午後雷雨，仍有局部大雷雨出現機會。降雨增多影響，各地高溫26至29度間，台東地區可能局部焚風。下周一鋒面仍在台灣北部近海，下周二再度開始緩慢北抬，這兩天鋒前西南風較強，水氣多，中南部持續有短暫陣雨或雷雨，持續留意局部大雷雨。

至於天氣何時好轉？他說，下周三鋒面較為遠離，鋒前西南風持續影響，但是水氣有減少趨勢，中南部有較高降雨機會，雨勢減小。下周四起一直到端午節連續假期，太平洋高壓外圍逐漸跨到台灣附近來，天氣型態可望逐漸恢復夏季型午後局部雷雨的情況，不過溫度也將再度變得炎熱起來，梅雨季逐漸要接近尾聲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鋒面 大雷雨 彰化

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