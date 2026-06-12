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梅雨還沒結束！明天另1滯留鋒面建立 端午節放晴轉高溫炎熱

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天仍受鋒面影響，天氣不穩定，各地易有陣雨或局部雷雨，尤其西半部地區有局部短延時強降雨發生的機率，隨著鋒面北抬，預估晚起降雨稍減緩，空檔亦增加。本報資料照片
今天仍受鋒面影響，天氣不穩定，各地易有陣雨或局部雷雨，尤其西半部地區有局部短延時強降雨發生的機率，隨著鋒面北抬，預估晚起降雨稍減緩，空檔亦增加。本報資料照片

今天仍受梅雨鋒面影響，天氣不穩定，各地易有陣雨或局部雷雨，中央氣象署表示，尤其西半部地區有局部短延時強降雨發生的機率，隨著鋒面北抬，預估晚起降雨稍減緩，空檔亦增加。氣溫方面，各地低溫約23至25度，白天高溫北部及宜蘭僅24度左右，感受舒適稍涼，中南部及花東為27至29度。

氣象署表示，明天鋒面北移，另一滯留鋒面在華南建立，台灣附近環境吹偏西南風；清晨各地仍有局部短暫陣雨，白天大多轉為多雲，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；晚起西南風增強，中南部地區雨勢增加，逐漸轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，北部地區亦有局部短暫陣雨。

周日、下周一鋒面位於台灣北部海面，鋒面前緣西南風偏強影響，中南部地區雨勢較明顯，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部及東半部山區並有局部大雨發生的機率。

下周二起西南風逐漸減弱，水氣逐日減少、氣溫逐日上升；下周二環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四迎風面降雨範圍減少，嘉義以南及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周五開始端午節連續假期，下周五端午節至21日夏至，太平洋高壓逐漸增強，天氣逐漸轉為高溫炎熱，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區有零星短暫陣雨。

氣象署說，周日台東地區有焚風發生的機率。暖溼西南風帶來水氣及不穩定環境，易有中小尺度對流系統帶來強降雨，伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，但其影響時間及程度不確定性較高，持續留意氣象署最新資訊。

低溫 高溫 宜蘭

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