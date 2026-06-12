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6月份颱風開始活躍 專家指下周四前後有熱擾動發展 侵台機率曝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
6月份颱風開始活躍。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
6月份颱風開始活躍。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

6月中下旬將有颱風生成？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據歐洲（ECMWF）今晨最新數值模式模擬結果顯示，下周四前後，西北太平洋海域就開始有熱帶擾動生成發展的訊號，隨後並有再增強為颱風的趨勢。

他說，隨著太陽輻射時間逐漸增加，太平洋高壓勢力逐漸增強，海溫也日益增高。統計1958至2024年共計67年，西北太平洋及南海海域6月份颱風總生成數為116個，占總數的6.64%；而統計1911至2024年共計114年，6月份侵台颱風總數為25個，數量是前1個月的近3倍之多，平均每年為0.22個。

令人印象深刻的是2012年6月19日的泰利颱風，林得恩說，中南部地區降下豪雨，造成嘉義以南地區大淹水。該事件計有1人死亡，農損逾7億元損失。

下周四前後，開始有熱帶擾動生成發展的訊號，並有增強為颱風的趨勢。他說，循著環境駛流場的導引下，將以拋物線運動路徑朝日本南部或南方海域前進，目前評估，對台灣並無直接的影響。不過，時間實在太久，環境不確定性大，持續加強追蹤監測。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 太陽 老師

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