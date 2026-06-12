滯留鋒徘徊 吳德榮：今強對流再度威脅全台 端午節連假晴熱如盛夏

降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，中央氣象署今晨解除大雨特報，不過，西半部地區仍有局部較大雨勢發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，伴隨零星降水回波，各地有局部降雨。

今天滯留鋒又北移，吳德榮說，強對流再度威脅全台，需注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。北部20至26度、中部22至31度、南部23至33度、東部21至30度。

吳德榮說，明天滯留鋒在北部海面，氣溫升，受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率。周日、下周一滯留鋒略往南移，受不穩定的西南季風影響，迎風面西南部有劇烈天氣的威脅，其他地區午後亦有機率。下周二至下周四滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下周二、下周三仍在西南季風範圍內，午後對流發展旺盛。下周四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

下周五開始端午節連續假期，他說，下周五至21日太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。