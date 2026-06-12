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小小磁磚「連結台灣與世界」

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
堀込憲二的磁磚收藏。記者林伯東／攝影
堀込憲二的磁磚收藏。記者林伯東／攝影

「別看小小的磁磚，它們能夠把世界連結起來。」中研院院士臧振華這樣形容堀込憲二對台灣磁磚的研究。透過他的研究，散布在台灣各地的磁磚，可以跟世界各國產生連結。堀込憲二認為，台灣的地方小旅行應該開始發展「磁磚導覽」，如台北賓館也可以每年舉辦針對磁磚的導覽行程。

在金門的民宅中，堀込憲二發現五塊拼組而成的罌粟花圖案磁磚。但罌粟花是比利時的國花，台灣根本不產，推測是從南洋引進的舶來品。這種五塊組的磁磚，原本應是貼在英國壁爐兩側的磁磚，背面還有「ENGLAND」商標，因其直式構圖與對聯形式相似，被巧妙地運用為牆面或窗櫺的裝飾，展現台灣人對磁磚的靈活運用。

金門、澎湖與台灣本島的民宅，經常出現繪上印度神祇的磁磚，以及印度語文字圖樣的磁磚等。堀込憲二研究發現，這些磁磚都是日本製造的「馬約利卡磁磚」，二戰前日本成功研發此種磁磚，並將其外銷到東南亞和台灣等地。這批印度神祇磁磚原本的目的地應當是印度，卻被喜歡新奇圖樣的台灣業主留了下來。這些印度風磁磚的文字方向經常黏貼錯誤，推測是為了裝飾效果而採用，實際上根本不了解文字的正確形貌。

而前身為台灣總督官邸的台北賓館，則是英國維多利亞磁磚的寶庫。台北賓館總共擁有十七座壁爐，每個壁爐所使用的維多利亞磁磚都不相同，展現多樣的磁磚製造技法。而其在地板所使用的鑲嵌磁磚，是當時磁磚技術的巔峰，見證英國作為世界經濟霸主所擁有的新技術與新設計，不用造訪英國便能欣賞。

堀込憲二田調時，在嘉義一間普通民宅發現兩枚維多利亞磁磚，竟與台北賓館的兩個壁爐使用同一種磁磚。

一塊磁磚連結民宅和總督官邸，是磁磚研究令人著迷之處。

中研院 比利時

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