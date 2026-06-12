日學者扮乩童 說孤魂野鬼故事

異鄉人留在台灣，各有心動理由；文藻外語大學副教授倉本知明的理由看似荒誕，卻滿溢深情。他表示，落腳的高雄與屏東經常發生對政權的叛亂或抵抗，擁有隨處可見的廢墟，對於客死異鄉的孤魂野鬼抱持濃厚興趣的他來說：「這種廢墟與繁榮共存的城市非常有吸引力」。他以寫作日本怪談出名的愛爾蘭人小泉八雲為例，「要在異鄉生活下去，比起活著的人，得更努力處理與逝者的關係。」

二○一○年，倉本知明帶著台灣現代文學的博士學位與學貸落腳南台灣。他表示，高屏曾是歷史上的邊疆地帶，提供一種與以台北或台南為中心的歷史觀不同的視角。

疫情三年，他騎著摩托車走遍高雄、屏東的鄉鎮與原住民部落，追溯各種歷史傳說與鄉野奇談的源頭與真相，包括牡丹社事件、八寶公主傳說、送王船等，將所見所聞寫成「福爾摩沙南方奇譚」，先後出版日文版和中文版。

倉本知明發現台灣祭祀孤魂的「有應公廟」特別多，朋友告訴他「因為我們有太多無法交代、深感愧疚的事。」他希望自己可以動用所有能使用的能力，「當一個乩童去講被遺忘的各種故事，讓日本讀者看得到珍珠奶茶、雞排、半導體以外的台灣文化。」他不只用顛覆性的歷史觀點向日本介紹台灣，也書寫台灣人看不見的台灣。

牡丹社事件是東亞近代史上的關鍵轉捩點，公視夯劇「斯卡羅」也讓台灣人對於李仙得、卓杞篤等相關歷史人物不再陌生。倉本知明重訪這段歷史旅程時，透過對原住民的訪談，顛覆傳統日本對排灣族為何要取琉球人頭顱的解讀。他也書寫罕有人知的原住民女子「阿台」，她在牡丹社事件中被日軍當成俘虜送到東京，「習得皇國禮儀」後又被送回部落，但已無法重新融入故鄉，躲在山中鬱鬱以終。

倉本知明認為，目前人人稱讚的「台日友好」基礎，其實是基於遺忘殖民過去才能成立。被遺忘的歷史該如何召喚？他覺得楊双子的「台灣漫遊錄」是一個方法；而他想要透過歷史資料，「想像一個失去聲音的鬼魂，直接讓他講故事」。