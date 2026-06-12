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鋒面北移 西半部防局部大雨
今年首波典型梅雨，為南部帶來可觀降水量。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天滯留鋒面將再度北抬，全台降雨機率再增，西半部地區可能出現局部大雨。但出梅指日可待，西南風將在下周二開始減弱，各地也逐步回歸夏季炎熱天氣，最快端午前厚棉被就能先收起來。
黃恩鴻指出，今天滯留鋒面將再度北抬，全台降雨機率再增，西半部地區可能出現局部大雨；隨著鋒面持續向北移出，周六降雨出現空檔，受西南風持續吹拂，各地以多雲、午後雷陣雨為主。
但周六入夜後，西南風持續增強，為南部地區帶來豐沛水氣，周日到下周一水氣明顯增多，各地都有機會出現局部陣雨及雷雨，尤其是中南部位於迎風面地區，可能出現大雨甚至局部豪雨，背風側的東南部則要留意焚風。不穩定環境通常會有中小尺度對流系統發展，將伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣型態。
黃恩鴻說，下周二西南風逐漸減弱，中南部雨勢趨緩，雖仍有不定時陣雨及雷雨，但雨勢、雨區都會縮小。北部及東北部則以多雲與午後雷陣雨為主。水氣減少相對後，氣溫慢慢回升，氣象署預估，下周三全台各地高溫將回升到攝氏卅度至卅二度左右，局部恐有更高溫。
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