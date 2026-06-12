梅雨挹注 解決南部水庫危機

梅雨鋒面在各地帶來大量降雨，水利署昨在行政院會報告指出，近期鋒面降雨為全台水庫挹注約三點九億噸水量，舒緩南部地區供水壓力；因應這波梅雨鋒面，經濟部已在六月八日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫，將同步強化防汛，兼顧供水安全與防洪韌性。

水利署長林元鵬說，今年冬雨偏少且梅雨偏晚，這一波梅雨來臨前，全台主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期五至七成。尤其南部的曾文、烏山頭和南化水庫的水情最為嚴峻。

林元鵬表示，過去一周以來，梅雨帶來的雨量整體效益約三點九億噸，有效改善各地水情並舒緩南部地區供水壓力，尤其台南地區水庫蓄水偏低的情況已經改善，三座水庫蓄水已從七千萬噸回升到一點四億噸，未來預估可達二億噸。

因應梅雨鋒面，經濟部於六月八日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫。目前全台公共用水可穩定供應至九月底並保有約一個月安全蓄水量，農業一期作也已陸續完成供灌。

林元鵬表示，為因應水情挑戰，各部會從去年六月起展開超前部署，透過跨區調度、水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業自主節水及多元水源運用等措施，累計節水效益已達十一億噸。

林元鵬說，其中南部地區透過曾文南化聯通管，串聯曾文、烏山頭及南化水庫聯合運用，去年豐水期間，即利用甲仙堰川流水反向輸送約一千三百萬噸至烏山頭水庫蓄存，再於今年枯水期間自曾文水庫調度約兩千萬噸水量支援南化淨水場供水，並運用高雄清水北送台南約兩萬五百噸，有效減輕南化水庫供水壓力，順利支應民生用水及農業一期作供灌需求。