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在宅照護保單 無癌症治療

聯合報／ 記者翁唯真朱漢崙／台北報導
衛福部規畫年底前推居家癌症治療，金管會表示新在宅照護保單暫不納入癌症。圖／聯合報系資料照片
衛福部規畫年底前推居家癌症治療，金管會表示新在宅照護保單暫不納入癌症。圖／聯合報系資料照片

因應醫院病房量能不足及癌症治療方式改變，衛福部長石崇良日前宣布居家癌症治療於年底前上路，但治療安全性與商保如何理賠仍有疑慮。石崇良昨說，正逐步完善配套，並建議討論調整醫療保單因應未來趨勢。金管會保險局昨指出，未來最新出爐的在宅醫療照護保單，集中在肺炎、尿路感染、軟組織感染項目，尚未涵蓋居家癌症治療。

許多癌症新型治療與過去商業醫療保險項目有所落差，導致患者治療後無法獲得理賠，保險業者多認為應回歸保單契約約定辦理。但石崇良舉例，白內障手術已改一日手術，過去保單也有相關給付，若已有涵蓋的內容，不應科技進步而有所改變。

石崇良說，以在家住院而言，費用是在醫院住院的一半，保險業者可以轉念試想，當理賠費用減低也可創造雙贏局面。最簡單的就是開發新型保單，涵蓋新的治療模式。但若能調整，或許理賠並非全額，也可以用打折方式理賠，讓保單搭配現在醫療趨勢，這是未來可以討論的方向。

至於，年底有無機會推出在宅急症照護新保單，金管會昨邀集壽險公會及業者商討。保險局主秘劉純斌說，目前衛福部健保署提供在宅急症照護的發生率資料範圍，以肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類為主，沒有包含居家癌症治療的發生率資料，未來最新出爐的在宅醫療照護保單，將集中在此三項已有經驗值資料的項目。

劉純斌說，保單設計會考量經驗發生率，以考慮未來發生頻率與支付保險金，並計算保險費收入，確定保費跟風險的對價關係；若保費跟未來發生率沒那麼匹配，有可能會產生較大風險。金管會與衛福部保持很好的聯繫，若在宅急症照護試辦計畫有新的內容，再做進一步研議。

居家癌症治療安全性方面，石崇良說，將先明列支付制度及照顧指引，並由癌症品質認證的九十家醫院試辦，且患者首次治療須在醫院，觀察治療過程若無不良反應，經醫師評估就可在家治療，並搭配照顧計畫，透過遠端監測及癌症中心提供必要的即時醫療服務。

保單 癌症治療 石崇良 居家醫療

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