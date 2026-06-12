有行旅／魔幻摩洛哥 入住百年飯店

異鄉人留在台灣，各有心動理由；文藻外語大學副教授倉本知明的理由看似荒誕，卻滿溢深情。他表示，落腳的高雄與屏東經常發生對政權的叛亂或抵抗，擁有隨處可見的廢墟，對於客死異鄉的孤魂野鬼抱持濃厚興趣的他來說：「這種廢墟與繁榮共存的城市非常有吸引力」。他以寫作日本怪談出名的愛爾蘭人小泉八雲為例，「要在異鄉生活下去，比起活著的人，得更努力處理與逝者的關係。」

2026-06-12 00:20