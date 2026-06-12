聽新聞
0:00 / 0:00

非法托育 外傭政策恐助長地下托嬰

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導
托嬰團體昨舉辦記者會，抗議政府開放育兒家庭聘僱外傭，恐加劇地下托育亂象、擴大黑市托育，呼籲政府加嚴非法收托稽查機制。新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片
托嬰團體昨舉辦記者會，抗議政府開放育兒家庭聘僱外傭，恐加劇地下托育亂象、擴大黑市托育，呼籲政府加嚴非法收托稽查機制。新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片

本國籍托育人力出現斷層，近期桃園出現不肖業者租用十坪大空間，並讓無照非法外籍人士，照顧廿位嬰幼兒案件，震驚社會。幼托團體昨指出，政府開放育有未滿十二歲家庭聘僱外籍幫傭，將加劇地下托育亂象、擴大黑市托育，且非法托嬰場域多在一般民宅社區，地方政府查緝受限私闖民宅法規，呼籲政府嚴查。衛福部長石崇良說，已發函縣市政府必要時可協請警方協助稽查。

托嬰團體昨舉辦記者會，抗議政府開放育兒家庭聘僱外傭，恐加劇托育亂象，團體代表高喊「別讓地下托育變成下個悲劇」、「非法收托零容忍，孩子安全不能等」口號。中華母嬰幼兒福利協會副理事長林昕暐說，外傭違法收托猖獗，源自國內托育人力失衡，政府開放育兒家庭聘用外傭，恐進一步助長非法托育。

林昕暐表示，政府開放家庭合法聘用外傭，但是家長卻以自己名義申請成為保母，收費收托幼兒，但照顧幼兒則全權交由外傭照顧，而非合法、合規的保母，危及托育安全。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶說，政府重視托嬰中心監管，如將尚有疑慮的監視影像，以法規要求上傳雲端，卻未將心力投入預防黑市托育。這類違規托育多隱身私人住宅大廈，稽查人員前往調查時，對方拿出私闖民宅為由拒絕，讓稽查遭遇阻礙，建議政府設法解決此難題。

「政府監管資源嚴重失衡，嚴管合法立案的托嬰中心，但對於看不見角落中的非法托育亂象，卻無從管起。」兒童教保聯合總會總會長蔣叔融說，衛福部應召集警政單位、大樓管委會等，嚴格查緝非法地下收托行為。

衛福部社家署副署長張美美說，勞動部將育有身障兒等特殊需求家庭列為優先聘僱外傭對象，非人人均可聘僱，針對非法案件預防，現行縣市稽查人員會主動巡查網路非法招收廣告，並在社區走動觀察違法收托招牌。

石崇良說，國內所有托育機構都有公開登錄資料，呼籲家長上網搜尋托育機構是否合法，且「兒童托育服務法」已三讀通過，明定任何人不得拒絕托嬰稽查，將與內政部溝通，並已發函縣市政府，提醒托育稽查受阻時，可協請轄區警方協助，任何人依法不得拒絕稽查。

托嬰 托育 石崇良 外傭 保母

延伸閱讀

非法托育恐有漏洞 托幼團體盼加強管制

台灣人口對策新戰略修法 軍人育兒留停津貼「升級6+3」

假租約、冒名申請全盯上 國土署：租補詐領直接送辦

外傭申請新制已核准184件 逾9成特殊需求家庭

相關新聞

日學者扮乩童 說孤魂野鬼故事

異鄉人留在台灣，各有心動理由；文藻外語大學副教授倉本知明的理由看似荒誕，卻滿溢深情。他表示，落腳的高雄與屏東經常發生對政權的叛亂或抵抗，擁有隨處可見的廢墟，對於客死異鄉的孤魂野鬼抱持濃厚興趣的他來說：「這種廢墟與繁榮共存的城市非常有吸引力」。他以寫作日本怪談出名的愛爾蘭人小泉八雲為例，「要在異鄉生活下去，比起活著的人，得更努力處理與逝者的關係。」

異鄉人癡心30年 喚醒台灣老磁磚靈魂

日籍建築學者堀込憲二把上千片台灣磁磚收藏在位於淡水的高樓裡。受訪時，他把繪上罌粟花圖案的磁磚平放在大廳地板上，淡水河上的陽光斜斜照進，磁磚閃爍著千變萬化的光芒。

在宅照護保單 無癌症治療

因應醫院病房量能不足及癌症治療方式改變，衛福部長石崇良日前宣布居家癌症治療於年底前上路，但治療安全性與商保如何理賠仍有疑慮。石崇良昨說，正逐步完善配套，並建議討論調整醫療保單因應未來趨勢。金管會保險局昨指出，未來最新出爐的在宅醫療照護保單，集中在肺炎、尿路感染、軟組織感染項目，尚未涵蓋居家癌症治療。

小小磁磚「連結台灣與世界」

「別看小小的磁磚，它們能夠把世界連結起來。」中研院院士臧振華這樣形容堀込憲二對台灣磁磚的研究。透過他的研究，散布在台灣各地的磁磚，可以跟世界各國產生連結。堀込憲二認為，台灣的地方小旅行應該開始發展「磁磚導覽」，如台北賓館也可以每年舉辦針對磁磚的導覽行程。

鋒面北移 西半部防局部大雨

今年首波典型梅雨，為南部帶來可觀降水量。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天滯留鋒面將再度北抬，全台降雨機率再增，西半部地區可能出現局部大雨。但出梅指日可待，西南風將在下周二開始減弱，各地也逐步回歸夏季炎熱天氣，最快端午前厚棉被就能先收起來。

梅雨挹注 解決南部水庫危機

梅雨鋒面在各地帶來大量降雨，水利署昨在行政院會報告指出，近期鋒面降雨為全台水庫挹注約三點九億噸水量，舒緩南部地區供水壓力；因應這波梅雨鋒面，經濟部已在六月八日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫，將同步強化防汛，兼顧供水安全與防洪韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。