非法托育 外傭政策恐助長地下托嬰

本國籍托育人力出現斷層，近期桃園出現不肖業者租用十坪大空間，並讓無照非法外籍人士，照顧廿位嬰幼兒案件，震驚社會。幼托團體昨指出，政府開放育有未滿十二歲家庭聘僱外籍幫傭，將加劇地下托育亂象、擴大黑市托育，且非法托嬰場域多在一般民宅社區，地方政府查緝受限私闖民宅法規，呼籲政府嚴查。衛福部長石崇良說，已發函縣市政府必要時可協請警方協助稽查。

托嬰團體昨舉辦記者會，抗議政府開放育兒家庭聘僱外傭，恐加劇托育亂象，團體代表高喊「別讓地下托育變成下個悲劇」、「非法收托零容忍，孩子安全不能等」口號。中華母嬰幼兒福利協會副理事長林昕暐說，外傭違法收托猖獗，源自國內托育人力失衡，政府開放育兒家庭聘用外傭，恐進一步助長非法托育。

林昕暐表示，政府開放家庭合法聘用外傭，但是家長卻以自己名義申請成為保母，收費收托幼兒，但照顧幼兒則全權交由外傭照顧，而非合法、合規的保母，危及托育安全。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶說，政府重視托嬰中心監管，如將尚有疑慮的監視影像，以法規要求上傳雲端，卻未將心力投入預防黑市托育。這類違規托育多隱身私人住宅大廈，稽查人員前往調查時，對方拿出私闖民宅為由拒絕，讓稽查遭遇阻礙，建議政府設法解決此難題。

「政府監管資源嚴重失衡，嚴管合法立案的托嬰中心，但對於看不見角落中的非法托育亂象，卻無從管起。」兒童教保聯合總會總會長蔣叔融說，衛福部應召集警政單位、大樓管委會等，嚴格查緝非法地下收托行為。

衛福部社家署副署長張美美說，勞動部將育有身障兒等特殊需求家庭列為優先聘僱外傭對象，非人人均可聘僱，針對非法案件預防，現行縣市稽查人員會主動巡查網路非法招收廣告，並在社區走動觀察違法收托招牌。

石崇良說，國內所有托育機構都有公開登錄資料，呼籲家長上網搜尋托育機構是否合法，且「兒童托育服務法」已三讀通過，明定任何人不得拒絕托嬰稽查，將與內政部溝通，並已發函縣市政府，提醒托育稽查受阻時，可協請轄區警方協助，任何人依法不得拒絕稽查。