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養殖業景觀衝擊！高雄海堤現水管牆 台南蚵架湧布袋蓮

聯合報／ 記者徐白櫻謝進盛／連線報導
高雄林園海堤堆疊密密麻麻的「水管牆」引起議論，居民無奈，也希望可以早日改善。 圖／議員邱于軒服務處提供
高雄林園海堤堆疊密密麻麻的「水管牆」引起議論，居民無奈，也希望可以早日改善。 圖／議員邱于軒服務處提供

高雄林園養殖業者從海邊拉長管汲取海水至魚塭，海堤堆疊架設的抽水馬達與管線，綿延數公里的新舊水管雜亂交疊成誇張的「水管牆」，網友笑稱「管」很多。另外，台南北門潟湖出現大量布袋蓮掛滿蚵架，危及牡蠣生長，蚵農叫苦連天。

高雄林園海岸自鳳鼻頭至爐濟殿公園長約八公里，因養殖戶長期私接管線導致海堤景觀凌亂。近日網友拍攝影片上傳，有人酸此現象是地方特色，可納入觀光景點。

居民說，魚塭舊管壞了沒拆又再鋪新管上去，時間一久變成整片水管牆，希望政府快點整頓，這樣就不用再怕颱風、電線被偷或停電。

議員王耀裕指出，相關單位應規畫共同收納雜亂水管，協助石斑魚苗、蝦苗養殖業者落實水權申請，才能讓「水管牆」走入歷史。

水利局回應，林園海堤屬水利署第六河川分署管轄，港埔及西溪海堤段已完成規畫設計，待經費編列及用地取得期程後會配合辦理。

另外，台南將軍溪上游近來有大量布袋蓮沖進北門潟湖，卡在蚵棚不利牡蠣生長。

水利局說明，今年上半年降雨偏少、氣溫回升，水質優養化導致布袋蓮異常增生，水利局為維持防汛期間河道暢通，已調派合約廠商進場移除，清除量達一千兩百公噸，也通知北門潟湖目的事業主管單位同步辦理清除，後續將透過即時影像監控水域。

布袋蓮 水利署 高雄 台南 牡蠣

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