基金虧損…立委再提橫向國道收費 邱議瑩：勿轉嫁偏鄉交通

國道十號曾研擬收費引發地方反彈，近日再有立委提案要求交通部高速公路局研議橫向國道收費可行性。居民氣憤喊「變相懲罰偏鄉」，立委邱議瑩指國十是就學、就醫及農產品運輸的重要交通命脈，不應僅考量基金缺口與道路使用量，更須兼顧偏鄉生活成本、農民負擔及城鄉交通公平性。

國道基金虧損逾二六六億元，立委提案要求高公局檢討十年未調整的國道通行費，並研議國道二號、國道四號、國道六號、國道八號與國道十號等橫向國道收費可行性。

國十西起高雄左營、東至旗山，全長卅三點八公里，一九九九年通車後大幅縮短旗美九區至市區的交通距離，目前東延路段施工中，預計四年後完工通車至六龜新威大橋，屬高雄、屏東兩地山區居民對外聯絡要道。每日往返市區及旗山兩地上班的陳姓通勤族說，中東開戰後每月油資增千元，達到五千五百元，若再被收取過路費，交通成本更沉重，勢必加劇城鄉差距。

邱議瑩說，國十是孩子上學、長者看病、農民送貨及居民往返市區的重要交通命脈，涉及收費的研議應以地方民生需求與城鄉公平為優先，不應讓偏鄉居民承擔不合理的負擔。高公局應具體評估偏鄉就醫、就學、通勤、農產運輸與地方產業發展影響，不是只把國道基金財務壓力轉嫁到地方鄉親身上。