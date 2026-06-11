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老牌出版社跨界銀髮產業！日本「附服務高齡者住宅」14年成長29萬戶

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
木村祐介任職的學研集團，原為日本老牌教育出版社，22年前透過社內新創跨足銀髮產業。他以「附服務高齡者住宅」為例，分享日本如何透過產官民協力，打造新型態銀髮居住模式。記者楊孟蓉／攝影
木村祐介任職的學研集團，原為日本老牌教育出版社，22年前透過社內新創跨足銀髮產業。他以「附服務高齡者住宅」為例，分享日本如何透過產官民協力，打造新型態銀髮居住模式。記者楊孟蓉／攝影

台灣銀髮產業協會今舉辦「台灣銀髮產業關鍵十年：2035邁向產官民三贏未來」論壇，會中邀請日本高齡者住宅協會副理事長、學研集團常務取締役木村祐介發表國際演講，以「附服務高齡者住宅」為例，分享日本如何透過產官民協力，打造新型態銀髮居住模式。木村祐介指出，日本「服務型高齡住宅」制度推行僅約14年，全國供給量已迅速成長至29萬戶，在日本眾多高齡者居住選擇中，規模排名第四。

木村祐介任職的學研集團，原為日本老牌教育出版社，22年前透過社內新創跨足銀髮產業，如今在日本全國擁有249個據點、服務超過1萬3000名高齡者。他表示，學研成功的關鍵在於鎖定市場當時空白的「中間層」，不同於日本傳統高齡宅動輒數百萬日圓入居金，學研模式僅需約兩個月租金作為押金，大幅降低入住門檻。

同一屋簷下從自立到安寧 夫妻可各租一間房

木村祐介強調，「附服務高齡者住宅」的核心在於「連續性照顧」，不將居住與照護切割，讓長者從健康自立、失能長照到安寧照護，都能在同一個地方度過，「我們想的是連續性的解決住跟服務的特定住宅形態，不需要被迫搬遷。」

學研提供至少七種房型，從僅有基本生活空間的小套房，到附設廚房與浴缸的完整住宅都有，入住者可依生活習慣與需求自由選擇。木村分享，日本長者對於居住自主性的需求其實相當多元，「大部分夫妻一起住，但也有夫妻各自承租一間房，甚至還有60歲子女與80歲父母一起入住。」

活用廢棄學校、老舊國宅 創造20萬就業機會

在土地成本高昂的都市，學研採取「公共不動產活化」策略，與地方政府簽署50年長期地上權，將廢棄學校、老舊國宅改建為服務型高齡住宅，並在一樓導入幼兒園、補習班或商業設施，形成多世代共生社區。木村指出，服務型高齡住宅制度推動至今，已在日本創造超過20萬個照護、營建及教育相關工作機會。

「服務型住宅14年就來到機構排名第四，而且提供了29萬戶的供給量。」他表示，隨著日本即將迎來2040年高齡照護需求高峰，相關住宅需求仍將持續增加。學研也希望將多年來累積的營運經驗與數據帶到海外，與台灣共同交流高齡住宅發展的可能方向。

不過，相較於日本已發展十多年的服務型高齡住宅體系，台灣銀髮產業仍面臨不少挑戰。根據台灣銀髮產業協會今日發布「全台首份100%銀髮產業調查」結果，目前產業發展面臨價格偏低、自費市場尚未成熟、專業價值不易被看見，以及社會認知不足等問題，彼此相互影響，也限制了產業規模化發展。協會認為，未來除了仰賴政府資源，更需要透過公私協力、醫照整合、第三財源及科技應用，建立多元且可持續的服務模式。

面對超高齡社會來臨，如何讓高齡服務從福利思維走向生活需求，並形成兼顧使用者、業者與社會效益的發展模式，將是台灣銀髮產業下一階段的重要課題。

日本 台灣 高齡化 銀髮族

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