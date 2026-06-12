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脂肪肝合併糖尿病 失智風險高3倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國內失智症盛行率逐年攀升，目前失智症患者約35萬人。本報資料照片
國內失智症盛行率逐年攀升，目前失智症患者約35萬人。本報資料照片

衛福部預估，國內失智症盛行率將逐年攀升，至2041年盛行率將逼近1成，其實近5成失智症風險可控制。台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆指出，研究顯示，身體質量指數（BMI）每增加5單位，罹患失智症風險增加16%，合併脂肪肝及糖尿病患者，失智風險高3倍，可見控制代謝疾病，為預防失智症的重要關鍵。

2024年國內失智症患者人數約35萬人，盛行率7.99%，衛福部預估，2031年失智症人數將攀升至47萬人、盛行率8.34%，2041年罹病人數將增加至68萬人、盛行率9.95%。國際期刊「刺胳針」失智症委員會指出，45%失智風險可控制，其中多項風險與代謝有關，包括肥胖、糖尿病、高血壓及高血脂等。

徐榮隆說，失智症為大腦功能疾病總稱，退化引起的「退化性失智症」患者，其中「阿茲海默症」占半數以上，「血管性失智症」則會在多次中風後遭誘發，此二類型失智症均與代謝疾病有直接或間接關聯，因為代謝失衡，會導致大腦長期處於血管功能不佳、慢性發炎等不利環境。

BMI過高會提升失智症風險，徐榮隆指出，美國研究發現，40至45歲族群，BMI數值在25至29.9之間的「過重者」，罹患失智風險增加35%；若BMI大於30的「肥胖者」，罹患失智症風險增加74%；BMI每增加5單位，失智症風險增加16%。脂肪肝合併糖尿病，罹患血管型失智症風險增加3倍，罹患阿茲海默症風險增加46%。

「顧代謝就是顧大腦。」徐榮隆說，失智症發生後才開始治療，至多僅能延緩失能，建議民眾從預防做起，控制代謝疾病、避免病程進展，失智症不只是記憶力不好，疾病末期病人失能臥床、吞嚥困難，不僅照顧者辛苦，也恐釀成病人提早死亡。

衛福部 失智症

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