公費接種帶狀疱疹疫苗 評估中

帶狀疱疹疫苗施打2劑費用高達1萬5000元，長輩期待能納入公費接種疫苗之列，衛福部疾管署長羅一鈞昨日表示，目前已在評估成本效益，預計年底出爐後，再交由衛福部傳染病防治諮詢會（ACIP）討論，可能針對65歲以上長輩或有特殊疾病者免費施打。

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，是由潛伏在體內的水痘帶狀疱疹病毒（VZV）所引起的神經性疾病，一旦免疫力下降時就會重新活化復發，攻擊人體神經元，引發皮疹與神經痛上身。因此曾得過水痘的人，可能有罹患帶狀疱疹的風險。

衛福部長石崇良表示，帶狀疱疹過去在ACIP曾經討論過，從公衛角度來看不具傳染性，不過帶狀疱疹對於高齡或是有特殊疾病者容易造成困擾，目前以整體健康負荷的成本效益進行考量，哪個族群或年齡層納入公費疫苗施打最具有效益，因此不見得是全民開打，也不一定就是65歲以上施打。

羅一鈞說，帶狀疱疹疫苗打完2劑約1萬5000元，負擔成本範圍遠高過目前所有的成人疫苗，就算符合成本效益，還是要爭取足夠經費，仍在評估成本效益，大概年底會有評估的結果，之後再提到ACIP去做討論。