健康你我他／勞動不失智 媽媽是榜樣

爸爸年輕時是一位泥水匠，工作很辛苦，到了50歲時，4個孩子都長大成人，他便早早退休在家，偶爾下田除除草，過著茶來伸手、飯來張口的老爺生活。如此過了近20年，發現他常常「隨講隨忘記、見講講過去」，變得健忘。

過幾年，我回去看他，他會問：「妳是阿蟬？還是阿螺?」病情每況愈下，已不太認得人了，後來再回去看他，他直接問：「你誰?」完全認不得人，那時他已80幾歲。

爸爸在家當老爺，媽媽就是老媽子，年輕時媽媽也外出工作貼補家用，退休後也沒閒著，除在家操持家務、服侍老爺外，她還常做她最喜歡的事，就是下田去種種菜、除除草。

今年老媽已高齡92歲，雖稱不上耳聰目明，就是背駝了，腳力差了，但精神矍鑠，目前還是堅持每天下田種菜，我跟姊姊勸她可以享清福，不要種菜了，她說看著青菜長大成熟，她感到無比喜悅與滿足，原來媽媽在種菜裡找到成就與價值。

爸爸活到87歲，過世前是在失智的狀態下，而媽媽都92歲了，依然頭腦靈光，維持勞動的狀態。同在一個屋簷下生活的兩個人，為何有截然不同的結果？可想而知，因為一個50歲就當老爺被服侍，一個一生到老都在勞動，所以想要不失智，就不要停止勞動，老媽就是一個生生的例子。