聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／勞動不失智 媽媽是榜樣

聯合報／ 文／林秋蟬（彰化市）
高齡92歲的媽媽，堅持每天下田種菜，依然頭腦靈光。圖／林秋蟬提供
高齡92歲的媽媽，堅持每天下田種菜，依然頭腦靈光。圖／林秋蟬提供

爸爸年輕時是一位泥水匠，工作很辛苦，到了50歲時，4個孩子都長大成人，他便早早退休在家，偶爾下田除除草，過著茶來伸手、飯來張口的老爺生活。如此過了近20年，發現他常常「隨講隨忘記、見講講過去」，變得健忘。

過幾年，我回去看他，他會問：「妳是阿蟬？還是阿螺?」病情每況愈下，已不太認得人了，後來再回去看他，他直接問：「你誰?」完全認不得人，那時他已80幾歲。

爸爸在家當老爺，媽媽就是老媽子，年輕時媽媽也外出工作貼補家用，退休後也沒閒著，除在家操持家務、服侍老爺外，她還常做她最喜歡的事，就是下田去種種菜、除除草。

今年老媽已高齡92歲，雖稱不上耳聰目明，就是背駝了，腳力差了，但精神矍鑠，目前還是堅持每天下田種菜，我跟姊姊勸她可以享清福，不要種菜了，她說看著青菜長大成熟，她感到無比喜悅與滿足，原來媽媽在種菜裡找到成就與價值。

爸爸活到87歲，過世前是在失智的狀態下，而媽媽都92歲了，依然頭腦靈光，維持勞動的狀態。同在一個屋簷下生活的兩個人，為何有截然不同的結果？可想而知，因為一個50歲就當老爺被服侍，一個一生到老都在勞動，所以想要不失智，就不要停止勞動，老媽就是一個生生的例子。

退休

延伸閱讀

20年前懷孕輟學…日37歲單親媽重拾書本 當女兒高中同學一起畢業

黃仁勳談自身美國夢：承襲父母無退路移民精神

黃仁勳喊「亞洲小孩都需看心理醫生」用2字應對父母 媒體人：愛你的人也會傷你

【厝內大小事】珍妮佛／你的孩子不是孩子

相關新聞

日學者扮乩童 說孤魂野鬼故事

異鄉人留在台灣，各有心動理由；文藻外語大學副教授倉本知明的理由看似荒誕，卻滿溢深情。他表示，落腳的高雄與屏東經常發生對政權的叛亂或抵抗，擁有隨處可見的廢墟，對於客死異鄉的孤魂野鬼抱持濃厚興趣的他來說：「這種廢墟與繁榮共存的城市非常有吸引力」。他以寫作日本怪談出名的愛爾蘭人小泉八雲為例，「要在異鄉生活下去，比起活著的人，得更努力處理與逝者的關係。」

異鄉人癡心30年 喚醒台灣老磁磚靈魂

日籍建築學者堀込憲二把上千片台灣磁磚收藏在位於淡水的高樓裡。受訪時，他把繪上罌粟花圖案的磁磚平放在大廳地板上，淡水河上的陽光斜斜照進，磁磚閃爍著千變萬化的光芒。

在宅照護保單 無癌症治療

因應醫院病房量能不足及癌症治療方式改變，衛福部長石崇良日前宣布居家癌症治療於年底前上路，但治療安全性與商保如何理賠仍有疑慮。石崇良昨說，正逐步完善配套，並建議討論調整醫療保單因應未來趨勢。金管會保險局昨指出，未來最新出爐的在宅醫療照護保單，集中在肺炎、尿路感染、軟組織感染項目，尚未涵蓋居家癌症治療。

小小磁磚「連結台灣與世界」

「別看小小的磁磚，它們能夠把世界連結起來。」中研院院士臧振華這樣形容堀込憲二對台灣磁磚的研究。透過他的研究，散布在台灣各地的磁磚，可以跟世界各國產生連結。堀込憲二認為，台灣的地方小旅行應該開始發展「磁磚導覽」，如台北賓館也可以每年舉辦針對磁磚的導覽行程。

鋒面北移 西半部防局部大雨

今年首波典型梅雨，為南部帶來可觀降水量。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天滯留鋒面將再度北抬，全台降雨機率再增，西半部地區可能出現局部大雨。但出梅指日可待，西南風將在下周二開始減弱，各地也逐步回歸夏季炎熱天氣，最快端午前厚棉被就能先收起來。

梅雨挹注 解決南部水庫危機

梅雨鋒面在各地帶來大量降雨，水利署昨在行政院會報告指出，近期鋒面降雨為全台水庫挹注約三點九億噸水量，舒緩南部地區供水壓力；因應這波梅雨鋒面，經濟部已在六月八日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫，將同步強化防汛，兼顧供水安全與防洪韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。