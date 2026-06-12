失智症照顧者 問卷大調查

每當談起失智症，我們總是先想到患者，卻很少看見陪伴在身旁的人。失智症照顧者長期承擔照護壓力，心聲誰聽見？

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良觀察，照顧者與患者關係愈緊密，壓力愈大。他提醒，照顧不該是一個人的責任，「你照顧了自己，才有能力去照顧別人」。

天主教中華聖母基金會黎世宏執行長則點出，外籍看護「是最靠近長輩的人，卻最少被看見。」還必須克服語言與文化差異，也更容易孤立無援。

為了解照顧者需求，7-ELEVEN攜手「失智．時空記憶的旅人」以及多家公益團體發起「照護現場的守護者」大調查，涵蓋家庭照顧者、外籍照顧者與雇主，問卷備有中文及四國語言版本。

如果您是失智症照顧者或雇主，誠摯邀請您填寫及分享問卷給身邊的照顧者。

https://health.udn.com/health/story/7732/9517405?from=udn-articlemain_ch1005