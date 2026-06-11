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在宅醫護保單 保險局初期將以三大症狀的給付為主 在宅化療暫排除

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
在宅醫護保單，保險局明確畫線初期將以這三大症狀的給付為主，在宅化療暫排除。圖／本報資料照片
在宅醫護保單，保險局明確畫線初期將以這三大症狀的給付為主，在宅化療暫排除。圖／本報資料照片

衛福部長石崇良表示在家照護規畫全癌別的在宅化療等，以及新種保單拚年底上路。金管會保險局今天指出，未來最新出爐的在宅醫療照護保單，只會集中在肺癌、尿路感染、軟組織感染等三種已有經驗值資料的項目，尚不能涵蓋到在宅癌症化療。

金管會保險局主秘劉純斌強調，癌症居家化療目前沒有「經驗發生率」，因此不包含在在宅急診照護新保險範圍，目前在宅急症照護發生率統計資料，只有肺癌、尿路感染、軟組織感染這三種為主，並沒有包括癌症化療，在宅急症照護新保險商品的保障範圍，目前壽險業者正在評估經驗資料並研發商品。

劉純斌指出，隨著醫療科技快速進步及照護模式的轉型，由傳統住院模式轉向微創治療和居家照護的模式，以致於保戶不能申請理賠，因此昨日保險局邀請產壽險公會及業者一起來開會，本次會議主要在於初步聽取業者的意見，並沒有結論。

換言之，目前較有可能發展出在宅急症照護保單，應僅限於上述有肺癌、尿路感染、軟組織感染等不便出門的失能病患，較有可能得到新種保單的給付，至於在宅癌症化療由於目前並沒有在家急症的經驗值，因此即使未來會在宅化療的新種保單，壽險業者也不會在第一階段就推出。

劉純斌說明，昨天的會議中，壽險業者已充分聽到外界的聲音，也表達了自身的意見。他指出，壽險業者必須依據經驗發生率，來作保費的設計，才能知道發生頻率，支付保險金，來估算保費收，才能讓壽險業者發行新保單，能作好「危險對價」關係，否則將會造成壽險業者出現嚴重的商品虧損、不利其穩健經驗。

他說，由於目前癌症化療都是住院醫療，還沒有在家化療，因此沒有相關在宅急症的經驗值，業者也無從得到資料來研議出新的保單。

癌症 保單 石崇良

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一日手術、在宅醫療有解？壽險業稱年底有望推新保單 但有「1前提」

理賠在宅醫療 業者盼依約調保費

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