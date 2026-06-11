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HPV疫苗問世20年 醫籲接種篩檢建立家庭防護網

中央社／ 台北11日電

HPV疫苗問世20週年，不只子宮頸癌，台灣男性HPV感染相關口咽癌正悄悄上升，醫界呼籲越早接種越好，建立全家防護網成關鍵，強化疫苗、篩檢雙管齊下，朝消除HPV目標邁進。

人類乳突病毒（HPV）已從過去被視為婦科專屬議題，逐步發展為涵蓋頭頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌及生殖器疣等多種疾病的公共衛生課題。台灣近年持續擴大HPV防治布局，自2025年9月起正式納入國中一年級男生，成為東亞首個提供男女生完整公費接種HPV疫苗的國家。

亞大醫院泌尿科主任邱鴻傑提出，根據美國CDC資料，若男性伴侶檢測出HPV陽性，約75%女性伴侶也可在子宮頸驗出HPV；若男性罹患生殖器疣，約76%的女性伴侶也可能出現生殖器感染。

另外，澳洲、美國、英國、丹麥等國真實世界研究均顯示，男女共同接種HPV疫苗後，生殖器疣與HPV相關癌前病變發生率下降。邱鴻傑指出，可見唯有持續提升兩性接種率並建立伴侶共同防護觀念，才能有望降低HPV相關疾病與癌症負擔。

不只子宮頸癌，台灣男性HPV感染相關口咽癌正悄悄上升，新竹台大醫院耳鼻喉科主治醫師許雅晴提醒，美國研究顯示，男性HPV相關口咽癌年發生率已達每10萬人8.8例，高於女性子宮頸癌的6.5例，其中約7成口咽癌與HPV感染相關，是歐美近年成長最快的HPV相關癌症之一。

許雅晴說，台灣正面臨類似趨勢，加上台灣HPV第52、58、33型比例偏高，甚至菸、酒、檳榔等傳統風險因子影響，形成台灣特有的「雙重負擔」，目前HPV相關口咽癌約占台灣口咽癌病例的25%至30%。

許雅晴呼籲，除了青少年接種外，也應加強成人族群與男性族群的疾病認知，透過跨科別合作與全民防護策略，進一步降低HPV相關癌症負擔。

台大醫院小兒感染科主任呂俊毅說明，HPV相關癌症大多發生於中年以後，但感染往往早在數十年前就已發生。目前成人男女接種率預估仍不到5成，建議建立「全家防護」觀念，透過青少年接種、成人補接種及兩性共同防護，形成更完整的家庭保護網。

人類乳突病毒 子宮頸癌 疫苗

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