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長榮航空5度攜手新北市政府 攜手2026新北天際影展飛向世界

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空與新北市政府合作的「新北天際影展」邁向五週年，持續透過長榮航空航班將新北市紀錄片獎優選作品介紹給全球旅客。圖／長榮航空提供
長榮航空與新北市政府合作的「新北天際影展」邁向五週年，持續透過長榮航空航班將新北市紀錄片獎優選作品介紹給全球旅客。圖／長榮航空提供

長榮航空新北市政府新聞局跨界合作「新北天際影展」已邁入第5屆，今天舉行開展記者會，宣布將再次把「新北市紀錄片獎」的優選作品帶上三萬英呎高空，讓全球旅客在機上娛樂系統中觀賞台灣優質的紀錄片。今年新增網路抽獎活動，民眾只要至「感動，無所不在！」Facebook粉絲專頁互動，就有機會獲得多項精美好禮。

新北市長侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」創辦16年來，始終秉持不限題材、不限地域及尊重創作者的精神，陪伴無數導演從新北走向國際。今年感謝長榮航空再度支持新北天際影展，一起攜手邁入第5週年，透過這天空中的專屬雲端平台，讓新北紀實影像隨航線飛向全世界，並持續串起不同文化交流，讓更多海外觀眾看見新北紀錄片的無限魅力。

長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航空除了提供安全舒適的飛行服務外，同時也非常重視文化推廣與企業永續，這五年來「新北天際影展」已成為許多旅客期待的機上片單，持續累積許多好評，向世界展現台灣軟實力。長榮航空持續拓展版圖，隨著6月26日即將開航的「台北－華盛頓」直飛航線，未來會有更多的全球旅客能在三萬英呎高空，透過「新北天際影展」感受到新北紀錄片獎無所不在的感動及台灣紀錄片的多元視角。

新北市新聞局說明，「2026新北天際影展」共精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，並分四個檔期陸續上架。5月率先推出吳星螢導演《叛逆未亡人》、徐仲彥導演《讓蜜蜂回家》、張緯誌與林意婷導演《八歲K9》；7月由李亦軒導演《不完美告別》、巫致潔導演《浮巢》、蔡佳璇導演《我們的成年禮》接力。

9月則播映王安民導演《高山遊民》、葉蔭龍與黃婷鈺導演《邊境．編織》、鄭博元導演《僑樑》；11月由李美儀導演《移動擂台》、陳蔚慈導演《再見小學》及龔萬祥導演《小劇人》壓軸登場，引領全球飛行旅客透過不同題材與觀點，感受新北紀實影像厚實的情感底蘊。

新聞局補充，為慶祝新北天際影展邁向第五週年，今年也特別推出網路抽獎活動，即日起民眾只要至「感動，無所不在！」Facebook粉絲專頁參與線上互動，就有機會獲得由新北市政府及長榮航空提供的多項精美好禮，邀請大家一起在線上線下感受紀錄片帶來的深刻感動。

長榮航空與新北市政府合作「新北天際影展」，今天舉行開展記者會，由新北市侯友宜市長（右二）及長榮航空孫嘉明總經理（左二）主持啟動儀式。圖／長榮航空提供
長榮航空與新北市政府合作「新北天際影展」，今天舉行開展記者會，由新北市侯友宜市長（右二）及長榮航空孫嘉明總經理（左二）主持啟動儀式。圖／長榮航空提供

「2026新北天際影展」精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，已於長榮航空機上娛樂系統陸續上線。圖／長榮航空提供
「2026新北天際影展」精選12部歷年新北市紀錄片獎優選作品，已於長榮航空機上娛樂系統陸續上線。圖／長榮航空提供

長榮航空 新北 紀錄片

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