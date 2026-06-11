基隆港化骨水洩漏 港務公司：疑上蓋法蘭墊片鬆脫導致

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，今天清晨5時許發生俗稱化骨水的氫氟酸氣體洩漏意外，一度造成西20號碼頭暫停作業，所幸無人傷亡。經廠商開啟槽櫃上蓋進行檢查初步研判，疑似因上蓋內部「法蘭墊片」鬆脫導致洩漏。

港務公司表示，廠商於15時16分完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏，經現場緊急應變小組及環境事故專業技術小組確認已無氣體逸散情形。目前廠商已完成地面環境整理，於15時30分解除封鎖，並恢復港區正常作業。

港務公司說，後續基隆港務分公司將蒐集本次事件相關事證，移請交通部航港局評估是否有違反規定進行裁處。

港務公司指出，上一次港區櫃場發生危險物品貨櫃洩漏案件為2025年8月22日的高雄港66號碼頭發生苯乙烯單體(No.2055) 20呎化學品櫃洩漏，貨主到場進行處理後，將該只貨櫃運出港區，無造成任何災損。截至今日，全台各櫃場之危險物品貨櫃洩漏案件分別為2026年基隆港1件、2025年臺中港1件及2022年至2025年高雄港6件。