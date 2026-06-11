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10坪大空間照顧20位嬰幼兒 衛福部：兒童托育服務法已三讀並設罰則

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
本國籍托育人力出現斷層，不過近期國內出現無照非法外籍人士，租用10坪大空間照顧20位嬰幼兒案件，不過因地方政府常受限法規難稽查，呼籲修法改善。衛福部長石崇良今回應，所有的托育機構都有登錄且公開，呼籲家長可以上網去搜尋托育機構是否合法，嚴格執法及資訊公開都是並進執行。記者許正宏／攝影
本國籍托育人力出現斷層，不過近期國內出現無照非法外籍人士，租用10坪大空間照顧20位嬰幼兒案件，不過因地方政府常受限法規難稽查，呼籲修法改善。衛福部長石崇良今回應，所有的托育機構都有登錄且公開，呼籲家長可以上網去搜尋托育機構是否合法，嚴格執法及資訊公開都是並進執行。記者許正宏／攝影

本國籍托育人力出現斷層，不過近期國內出現無照非法外籍人士，租用10坪大空間照顧20位嬰幼兒案件，不過因地方政府常受限法規難稽查，呼籲修法改善。衛福部石崇良今回應，所有的托育機構都有登錄且公開，呼籲家長可以上網去搜尋托育機構是否合法，嚴格執法及資訊公開都是並進執行。

托育團體今表示，桃園市日前爆發非法托育案件，無照外籍人士在不及十坪空間，照顧20多名幼兒，且政府嚴管合法立案的托嬰中心，對看不見角落中非法托育亂象，卻無從管起，衛福部應召集警政單位、大樓管委會等，由全民加入保護幼兒，嚴格查緝非法地下收托行為。

石崇良今出席「守護原住民族健康」記者會表示，兒童托育服務法已經三讀通過，且有一定的罰則，因此這部分一定會去嚴格執法，來保障孩子安全。至於說一些集合式住宅兒大樓管理員不願意讓稽查人員進入，這部分也已經發函商請警察來協助，且不得拒絕執法。

石崇良說，另所有的托育機構都有登錄且公開，呼籲家長可以上網去搜尋托育機構是否合法，嚴格執法及資訊公開都是並進執行。

衛福部 托育 兒童托育服務法 石崇良

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