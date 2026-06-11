明日起鋒面再往北抬 中南部嚴防大雨 端午前恢復夏季高溫

鋒面影響及對流雲系發展旺盛，氣象署今日下午針對嘉義以南地區、南投及苗栗至雲林山區發布大雨特報，示警有局部大雨發生的機率。預報員黃恩鴻表示，明日起鋒面再往北抬，各地降雨機率進一步提高。西半部可能出現局部大雨，周六隨著鋒面北移到台灣北部海面，改以西南風影響為主，要留意午後雷陣雨。

黃恩鴻表示，今日台灣仍受鋒面影響，台灣西南側巴士海峽一帶有對流發展，且慢慢移入陸地，導致各地水氣較多，中南部有局部大雨。明日起鋒面再度北移，各地開始出現短暫陣雨，西半部地區會有不定時陣雨或雷雨，甚至達到局部大雨等級。

黃恩鴻指出，周六隨著鋒面再往北移動到台灣北部海面，西南部轉為白天多雲、午後雷陣雨的天氣型態，中部以北、宜蘭、花蓮及各山區有局部大雨、午後雨勢明顯。入夜後西南風增強，中南部雨勢增加。

黃恩鴻表示，周日到下周一下一波雨勢即將來襲。西南風增強，帶來足量水氣，中南部地區有大雨、局部短延時豪雨機會，全台在不穩定的環境下，都可能出現中小尺度的對流系統發展，伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風。北部、東北部水氣偏多，雖然雨勢較這周趨緩，但午後對流發展旺盛，山區要留意大雨。

但好消息是出梅可能指日可待。黃恩鴻說，下周二到周四西南風逐漸減弱，水氣進一步減少，北部、東南部轉為多雲、午後雷陣雨為主的降雨型態，中南部則有不定時雷雨、陣雨，但降雨時間縮短、範圍也縮小。

雨勢減少相對的溫度也慢慢回升。黃恩鴻表示，明日北台灣高溫約24度至25度，感受偏涼，其餘地區則維持高溫27度到29度左右。周六到下周二，溫度稍微回升，各地高溫達27度到29度，中南部局部高溫可能上看30度以上，尤其周日，東南部留意有焚風發生機率。下周三、四水氣減少，溫度回升到30度以上，端午時節厚棉被差不多就能收進櫃裡。