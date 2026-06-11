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高鐵新車出廠倒數50天 最美腰身橫越半日本全車合體
台灣高鐵第一組新世代列車N700ST將於8月抵台，高鐵公司曝光第2單元從日本愛知縣運往山口縣的600公里長征畫面，將啟動全車系統整合測試，再50天就能迎來新車出廠！
高鐵公司購買12輛新世代列車N700ST，第一列列車預計今年7月出場、8月運抵台灣，經過詳細測試後，預計明年7月後上線營運。
N700ST是高鐵向新幹線訂立N700S的台灣版本，全車分為3大單元，在日本分兩地生產製造，日立製造的第1單元為1至4車與第三單元9至12車，另由日本車輛製造的第2單元為5至8車。
高鐵公司今日曝光號稱爲最美腰身的第2單元，從日本愛知縣運往山口縣，歷經吊掛、陸運跟海運，耗時超過30小時、600公里長征後，終於順利抵達笠戶，準備與第一及第三單元合體，進行出廠前全車系統整合測試。
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