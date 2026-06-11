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超高齡風暴來襲！10年後「三成台人是老人」 專家：老化指數即將超越日本

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣銀髮產業協會舉辦「台灣銀髮產業關鍵使命：2035邁向產官民三贏未來」論壇，討論台灣高齡產業商機與難題。記者廖靜清／攝影
台灣銀髮產業協會舉辦「台灣銀髮產業關鍵使命：2035邁向產官民三贏未來」論壇，討論台灣高齡產業商機與難題。記者廖靜清／攝影

高齡化不只是社會福利議題，更關乎國家競爭力與企業生存的經濟危機。」台灣銀髮產業協會今舉辦「台灣銀髮產業關鍵使命：2035邁向產官民三贏未來」論壇，理事長林莉婷表示，距離2035年只剩不到十年，屆時台灣65歲以上人口將逼近三成，這場「超高齡風暴」將全面翻轉台灣的住宅形態、消費市場與企業人才布局。

林莉婷指出，根據國發會報告，至2035年，將是台灣人口結構變動最劇烈的關鍵期。受到嚴重少子化與海嘯式老化的雙重夾擊，台灣正面臨一場寂靜的危機。她強調，大眾常誤以為高齡化只是「老人變多、需要政府照顧」的社福問題，但從產業視角來看，人口結構改變將直接牽動企業人才流失與國家經濟產值的衰退。

立法委員王正旭表示，為回報長輩對社會的巨大貢獻，政府提供各項福利。目前有「老人福利法」，但從老人福利的字義看來，是以重視福利為主，期待將來政策能夠更精實、更精進，變成老人福利與權益法，充實對高齡者的照顧。今年長照政策的經費擴充到1153億，龐大經費挹注下，民間力量從「服務提供者」轉型為政府的重要「合夥人」，公私協力更能提升長照體系的韌性與覆蓋率。

台灣的銀髮產業面臨商業發展、市場機制及永續經營困乏等難題，林莉婷特別引用最早步入高齡化的日本經驗，根據日本經濟產業省報告指出，預估到2030年，日本「一邊工作、一邊照顧家庭」的在職照顧者將高達320萬人。這群核心勞動力若因無法兼顧工作與照顧而被迫離職、或降低勞動參與，恐將造成日本高達9兆日圓的巨大經濟損失。

林莉婷提到，日本政府近年來大力推動高齡創新服務與民間品質認證，將原本被視為社會成本負擔的「高齡解決方案」，成功轉化為下一個世代的重要經濟引擎。台灣銀髮產業協會已於今年三月與日本「介戶官員協會」（介護關聯服務事業協會）正式簽署合作備忘錄，希望藉由民間力量，在銀髮服務品質認證、產業交流、人才培育及創新服務上深化台日合作。

除了借鏡日本，另發布「全台首份100%高齡產業調查報告」的全面性調查結果，解析台灣高齡產業的商機與挑戰。林莉婷期盼，透過這份台灣本土首見的銀髮關鍵十年藍圖，能打破過去產業界單打獨鬥的局面，勾勒出跨足全齡友善住宅、健康樂活等多元生活支援的產業生態系。

林莉婷強調，「產業的準備不會等到明天。」高齡是新時代的轉型機會，如何讓長者活得有尊嚴、企業找到成長新動能、政府創造更大的社會價值，攜手走向「產、官、民三贏」，未來關鍵十年，每個人都必須是銀髮產業的重要行動者。

高齡化 國發會 日本 台灣

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