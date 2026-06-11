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北榮工會明抗議加班費發放嚴苛 院長陳威明：一定遵守承諾發放加班費

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北榮總工會明舉行抗爭活動，北榮院長陳威明今回應，北榮一定會遵守承諾、發放同仁應得的加班費，但核算真的需要時間，希望同仁互相體諒。本報系資料照
台北榮總工會明舉行抗爭活動，北榮院長陳威明今回應，北榮一定會遵守承諾、發放同仁應得的加班費，但核算真的需要時間，希望同仁互相體諒。本報系資料照

北榮工會明天將舉行抗爭活動，工會控訴辦理追溯5年加班費作業，院方設下重重門檻，同時原訂與工會的協商日期跳票拖延。北榮院長陳威明今回應，院方一定遵守承諾、發放同仁應得的加班費，但核算真的需要時間，目前2023、2024年的加班費回溯已經完成，正在進行核對，希望同仁互相體諒。

北榮工會控訴，今年退輔會轄下榮院辦理追溯補發5年加班費的作業上，卻看到院方設下重重門檻阻撓員工申報，包含限制只能申報1小時以下的加班餘數，且以過去曾申報加班的日期為限，在作業期限上則更盡顯倉促，嚴重減損員工應有的工資報酬。

工會說，北榮院方除了在追捕加班費規定內設下重重門檻外，也在審核過程中蓄意阻撓，包含藉由強行要求員工檢附過分證明等手段，為節省雇主人事開支惡意刁難、駁回申報，同時原訂與工會的協商日期跳票拖延，針對工會呼籲延長申報期限的訴求置之不理，而退輔會轄下的高雄榮總員工也面臨同樣殘酷處境；主管機關採取對策，莫再放任醫院雇主恣意違法妄為，致使人力流失持續惡化、醫療崩壞雪上加霜。

針對北榮企業工會提出「從寬、從速辦理加班費追溯發放，並以分鐘計算加班費餘數」訴求，陳威明說，北榮率先公立醫院之先，自前年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於去年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯5年補發，充分展現本院積極照顧員工權益的決心與作為。

「台大醫院也是算得頭破血流，很多計算加班費的人都已經一直不想幹了」，陳威明說，北榮一定會遵守承諾、發放同仁應得的加班費，但核算真的需要時間，目前2023、2024年的加班費回溯已經完成，正在進行核對，希望同仁互相體諒。

陳威明說，他尊重民主自由也不會阻擋工會陳抗，也希望同仁不要因為大雨生病，但他擔任北榮院長以來，第1次有人進行陳抗，「不難過也不太可能」，他也心疼護理部主管協助核算，卻還要被同仁責罵，這件事讓他萌生早點回歸本職，照顧病人才是最簡單最好的。

陳威明表示，院方陸續建置可容納近3000人的平價舒適宿舍、提供逾1000個收費低廉的員工停車位、設置由院方補助部分餐費的員工餐廳，並推動每月大師講堂、優質運動休閒場館、免費電影欣賞及榮光幼兒園等福利措施，均獲得同仁高度肯定。

陳威明說，近期在輔導會嚴主委及各級長官全力支持下，院方將進一步推動多項員工照顧措施，非醫師各職類契約人員已自今年6月1日起調升薪級一級。此外，隨著健保點值提升，經營績效獎金亦可望進一步增加，以更合理反映同仁的辛勞與貢獻；主治醫師經營績效獎金基本額度已自業績月5月起調高，隨著健保點值持續提升，院方近期亦將進一步提高獎金提撥率，以肯定其臨床服務與醫療照護工作的付出。

陳威明表示，全體住院醫師自今年6月1日起，每月經營績效獎金再增加1000元，這已是近2年來第4波調薪措施。同時院方亦將大幅提高值班費給付上限，進一步回饋第一線執勤的住院醫師，肯定其辛勞付出，落實不同工、不同酬原則，並鼓勵更多優秀年輕醫師投入重症醫療領域。

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