靠得住Kotex迎國際月經日，偕蔡尚樺前進校園霸氣高喊：「來就來，無所畏！」
青春期的身體變化，是每位女孩成長路上必經的奇妙旅程，但同時也常伴隨未知與不安。為了陪伴青春期女孩建立自信，靠得住Kotex攜手聯合線上與《好讀週報》，共同推動「She Can青春期生理教育校園專案」，走進臺中市曉明女中，帶來「一堂有趣的月經健教課」。活動特別邀請金鐘主持人蔡尚樺以「大學姊」身分驚喜現身，與約1200位學生共同迎接「國際月經日」，用真實故事與幽默對話，陪伴女孩們理解身體、認識自己，也一起喊出「She Can！來就來，無所畏！」的新世代女力宣言。
蔡尚樺的青春告白：曾在暗戀對象面前月經外漏
「大學姊」蔡尚樺在分享中坦言，自己國小時曾在喜歡的異性面前發生月經外漏的尷尬事件，「當時真的好尷尬，想找個洞鑽進去。」她也曾為了遮掩月經氣味而費盡心思，高中時更因劇烈經痛頻繁跑保健室。
但這些經歷，也讓她逐漸學會與身體溫柔共處，在生理期間，她會透過中藥調理與泡腳舒緩不適，她的醫師父親也提醒她：「微痛時就趕快吃止痛藥，不要忍到劇痛才吃，那已經來不及了，一個月適量使用止痛藥，並不會造成身體負擔。」
近期錄影出外景時，她剛好遇上生理期第一天，卻仍需下海拍攝3至4小時，經痛不適加上在海水中意外跌倒，讓她一度情緒低落。但她選擇自我鼓勵：「只要在心裡不斷告訴自己可以，想些開心的事，就會真的振奮起來。」她也勉勵學妹們：「不論是感情、學業或人生，每個階段都有挑戰。我希望大家能帶著準備與期待前進，不被外界價值綁住，順著自己的節奏，活在自己人生的時區，是比較重要的。」
從衛生棉到月經平權：一場超過百年的改變
靠得住Kotex自百年前發明現代衛生棉以來，深刻改變女性面對生理期的方式。品牌在慶祝百週年之際，自2020年開始推動「來就來，無所畏（Period or Not, She Can）」月經教育專案，透過教育與心理賦能，逐步打破月經羞恥與社會框架，至今已影響全台超過64萬名師生。
近年全球越來越重視「月經貧窮」與「月經污名化」議題。靠得住指出，真正的改變必須從第一步開始，也就是在女孩初經階段建立正確觀念，因此設計出互動式「月經桌遊」，以輕鬆、活潑的方式走入校園。
除了提倡「來就來，無所畏」的女力精神，靠得住也同時推動「Let’s Talk」理念，鼓勵社會正面談論月經。過去以「那個來」、「大姨媽」等代稱迴避的文化，其實反映出長期的羞恥與誤解，也讓性別教育出現缺口。靠得住希望透過公開討論，讓社會文化回歸自然語言。
男生也要上「月經課」！平權從理解開始
靠得住的月經教育課程設計強調「全班共學」，男生與女生一同參與，讓男學生理解月經是自然生理現象，避免誤解與嘲笑，也降低女生在校園中的心理壓力。推動七年以來，課程不只讓女孩更自信，也培養出一群更具同理心的「小暖男」。有男同學回饋：「以後如果看到女同學生理期不舒服，我會主動問她需不需要幫忙。」未來這些男生長大後，也可以和女朋友、太太、女兒延續這樣的對話，讓月經教育從校園延伸至家庭。
許多老師也觀察到，靠得住月經課程改變了校園氛圍，讓原本難以啟齒的話題變得自然，也讓「月經貧窮」等議題真正能夠受到正視，鼓勵有需要的學生勇於求助。
She Can, He Can, We Can！讓對話自然展開
從青春期的第一堂課開始，靠得住希望陪伴每一位女孩建立自信，也讓更多男孩學會理解與尊重。從「She Can」，延伸到「He Can」、「We Can」，打造一個更自然、也更自在的的成長環境。
未來，靠得住Kotex將持續深化校園教育與社會倡議，並將兼具「一堂有趣的月經建教課」向下延伸至國小高年級，讓理解更早發生、讓對話自然展開，陪伴新世代勇敢認識自己，順著人生的節奏無畏前行！
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