靠得住Kotex迎國際月經日，偕蔡尚樺前進校園霸氣高喊：「來就來，無所畏！」

青春期的身體變化，是每位女孩成長路上必經的奇妙旅程，但同時也常伴隨未知與不安。為了陪伴青春期女孩建立自信，靠得住Kotex攜手聯合線上與《好讀週報》，共同推動「She Can青春期生理教育校園專案」，走進臺中市曉明女中，帶來「一堂有趣的月經健教課」。活動特別邀請金鐘主持人蔡尚樺以「大學姊」身分驚喜現身，與約1200位學生共同迎接「國際月經日」，用真實故事與幽默對話，陪伴女孩們理解身體、認識自己，也一起喊出「She Can！來就來，無所畏！」的新世代女力宣言。

靠得住Kotex攜手聯合線上與《好讀週報》前進臺中市曉明女中，帶來「一堂有趣的月經教育課」。 圖／李清宇拍攝

蔡尚樺的青春告白：曾在暗戀對象面前月經外漏

「大學姊」蔡尚樺在分享中坦言，自己國小時曾在喜歡的異性面前發生月經外漏的尷尬事件，「當時真的好尷尬，想找個洞鑽進去。」她也曾為了遮掩月經氣味而費盡心思，高中時更因劇烈經痛頻繁跑保健室。

但這些經歷，也讓她逐漸學會與身體溫柔共處，在生理期間，她會透過中藥調理與泡腳舒緩不適，她的醫師父親也提醒她：「微痛時就趕快吃止痛藥，不要忍到劇痛才吃，那已經來不及了，一個月適量使用止痛藥，並不會造成身體負擔。」

近期錄影出外景時，她剛好遇上生理期第一天，卻仍需下海拍攝3至4小時，經痛不適加上在海水中意外跌倒，讓她一度情緒低落。但她選擇自我鼓勵：「只要在心裡不斷告訴自己可以，想些開心的事，就會真的振奮起來。」她也勉勵學妹們：「不論是感情、學業或人生，每個階段都有挑戰。我希望大家能帶著準備與期待前進，不被外界價值綁住，順著自己的節奏，活在自己人生的時區，是比較重要的。」

蔡尚樺分享自己國小時曾在喜歡的異性面前發生月經外漏的尷尬事件。 圖／李清宇拍攝

從衛生棉到月經平權：一場超過百年的改變

靠得住Kotex自百年前發明現代衛生棉以來，深刻改變女性面對生理期的方式。品牌在慶祝百週年之際，自2020年開始推動「來就來，無所畏（Period or Not, She Can）」月經教育專案，透過教育與心理賦能，逐步打破月經羞恥與社會框架，至今已影響全台超過64萬名師生。

近年全球越來越重視「月經貧窮」與「月經污名化」議題。靠得住指出，真正的改變必須從第一步開始，也就是在女孩初經階段建立正確觀念，因此設計出互動式「月經桌遊」，以輕鬆、活潑的方式走入校園。

除了提倡「來就來，無所畏」的女力精神，靠得住也同時推動「Let’s Talk」理念，鼓勵社會正面談論月經。過去以「那個來」、「大姨媽」等代稱迴避的文化，其實反映出長期的羞恥與誤解，也讓性別教育出現缺口。靠得住希望透過公開討論，讓社會文化回歸自然語言。

蔡尚樺、楊永玲總監與劉美嘉校長帶領全場學生，一起在明信片上寫下給「未來的自己」的期許，鼓勵女孩打破框架，成為最好的自己。 圖／李清宇拍攝

男生也要上「月經課」！平權從理解開始

靠得住的月經教育課程設計強調「全班共學」，男生與女生一同參與，讓男學生理解月經是自然生理現象，避免誤解與嘲笑，也降低女生在校園中的心理壓力。推動七年以來，課程不只讓女孩更自信，也培養出一群更具同理心的「小暖男」。有男同學回饋：「以後如果看到女同學生理期不舒服，我會主動問她需不需要幫忙。」未來這些男生長大後，也可以和女朋友、太太、女兒延續這樣的對話，讓月經教育從校園延伸至家庭。

許多老師也觀察到，靠得住月經課程改變了校園氛圍，讓原本難以啟齒的話題變得自然，也讓「月經貧窮」等議題真正能夠受到正視，鼓勵有需要的學生勇於求助。

靠得住的月經教育課程已在台推動七年，悄悄改變校園與社會氛圍。 圖／李清宇拍攝

She Can, He Can, We Can！讓對話自然展開

從青春期的第一堂課開始，靠得住希望陪伴每一位女孩建立自信，也讓更多男孩學會理解與尊重。從「She Can」，延伸到「He Can」、「We Can」，打造一個更自然、也更自在的的成長環境。

未來，靠得住Kotex將持續深化校園教育與社會倡議，並將兼具「一堂有趣的月經建教課」向下延伸至國小高年級，讓理解更早發生、讓對話自然展開，陪伴新世代勇敢認識自己，順著人生的節奏無畏前行！