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大雨致阿里山林鐵本線土石滑落 12日停駛

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉義縣山區持續強降雨，9日起預警性停駛的阿里山林業鐵路本線由於多處邊坡土石滑落，造成軌道損壞，明天持續停駛，已動員機具及人力搶修。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，本線獨立山段及奮起湖到多林路段土石滑落，明天持續停駛，後續視天候及路線修復狀況另公告復駛時間。

不過，支線祝山線、神木線與沼平線正常營運。

林鐵處說，已訂票旅客可自乘車日起1年內持票到林鐵各車站或全台統一超商IBON全額退款，相關資訊可查林鐵網站（http://afrch.forest.gov.tw）。

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