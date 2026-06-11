大雨致阿里山林鐵本線土石滑落 12日停駛

青春期的身體變化，是每位女孩成長路上必經的奇妙旅程，但同時也常伴隨未知與不安。為了陪伴青春期女孩建立自信，靠得住Kotex攜手聯合線上與《好讀週報》，共同推動「She Can青春期生理教育校園專案」，走進臺中市曉明女中，帶來「一堂有趣的月經健教課」。活動特別邀請金鐘主持人蔡尚樺以「大學姊」身分驚喜現身，與約1200位學生共同迎接「國際月經日」，用真實故事與幽默對話，陪伴女孩們理解身體、認識自己，也一起喊出「She Can！來就來，無所畏！」的新世代女力宣言。 蔡尚樺的青春告白：曾在暗戀對象面前月經外漏 「大學姊」蔡尚樺在分享中坦言，自己國小時曾在喜歡的異性面前發生月經外漏的尷尬事件，「當時真的好尷尬，想找個洞鑽進去。」她也曾為了遮掩月經氣味而費盡心思，高中時更因劇烈經痛頻繁跑保健室。 但這些經歷，也讓她逐漸學會與身體溫柔共處，在生理期間，她會透過中藥調理與泡腳舒緩不適，她的醫師父親也提醒她：「微痛時就趕快吃止痛藥，不要忍到劇痛才吃，那已經來不及了，一個月適量使用止痛藥，並不會造成身體負擔。」 近期錄影出外景時，她剛好遇上生理期第一天，卻仍需下海拍攝3至4小時，經痛不適加上在海水中意外

2026-06-11 16:50