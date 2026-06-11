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20年洗腎畫下句點 大愛器捐助61歲腎臟病友重獲新生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，去年5月接受大愛器捐在新北市雙和醫院完成換腎的黃姓男子十分感謝器官捐贈者及家屬的大愛，讓他有機會重啟人生，也期盼透過自身經驗，讓更多人理解器官捐贈的重要性。圖／雙和醫院提供
每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，去年5月接受大愛器捐在新北市雙和醫院完成換腎的黃姓男子十分感謝器官捐贈者及家屬的大愛，讓他有機會重啟人生，也期盼透過自身經驗，讓更多人理解器官捐贈的重要性。圖／雙和醫院提供

每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，去年5月接受大愛器捐在新北市雙和醫院完成換腎的黃姓男子十分感謝器官捐贈者及家屬的大愛，讓他有機會重啟人生，也期盼透過自身經驗，讓更多人理解器官捐贈的重要性。對等待的人來說，一個決定，就可能改變一個家庭的未來。雙和醫院為回應器官捐贈推廣，將於今年6月22日至26日在醫院1樓大廳舉辦器官捐贈衛教展，歡迎民一起共襄盛舉。

「接到電話的那一刻，我真的不敢相信。」61歲的黃男回憶起去年5月接獲腎臟移植通知時，至今仍難掩激動。他說，從40歲開始接受洗腎治療，到成功完成腎臟移植，歷經20餘年的透析人生終於畫下句點，也讓他重新找回健康與生活自主權。

15年前，在醫療團隊建議下，黃男登記加入器官移植等候名單；等待的過程漫長且充滿不確定性，期間雖曾數度接獲器官配對通知，卻因各種因素未能順利完成移植，一次次燃起希望又落空，也成為他長年洗腎生活中的日常。直到去年5月，一名因腦出血不幸離世的大愛捐贈者及其家屬，在生命最後時刻選擇器官捐贈，將愛延續給需要的人，也為黃男帶來重生契機。在雙和醫院一般外科陳信安醫師及醫療團隊協助下，順利完成腎臟移植手術，術後恢復良好，正式告別長達20餘年的洗腎人生。

雙和醫院一般外科陳信安醫師表示，黃男長年受多囊腎引起的慢性腎臟病所苦，陸續出現痛風、高血壓、腎性貧血及次發性副甲狀腺機能亢進等併發症。40歲時因腎功能急遽惡化，開始規律接受血液透析治療，隨著透析年資增加，身體狀況逐漸受到影響，不僅因長期無尿導致膀胱萎縮，出現頻尿、急尿及下腹疼痛等症狀，也因次發性副甲狀腺機能亢進造成骨骼疼痛、嚴重皮膚搔癢，以及血管鈣化與心血管疾病風險增加等問題，生活品質大受影響，黃男也因健康因素選擇退休，將生活重心轉向治療與身體照護。

黃男表示，長期洗腎最大的挑戰不只是固定往返醫院接受治療，更在於生活長期受透析時間所限制，許多人生規劃都必須配合治療調整。移植成功後，最大的改變是重新找回生活的自主權，不僅體力與整體健康狀況明顯改善，也能更自由地安排日常生活與陪伴家人。

陳信安醫師提醒，腎臟移植成功只是另一段健康旅程的開始，術後除了定期回診追蹤及規律服用抗排斥藥物外，也應留意日常生活及飲食衛生，預防感染發生；同時積極控制血壓、血糖及血脂，養成良好生活習慣，才能讓移植腎臟維持良好功能，珍惜這份得來不易的重生機會。

根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，目前全台仍有超過1萬名患者等待器官移植，其中超過八成為等待腎臟移植患者。每年可供移植的器官數量有限，落差仍相當明顯。像黃男這樣等待多年的案例並不少見，甚至有部分患者在漫長等待過程中病情惡化，而失去接受移植的機會。所幸始終沒有放棄，在醫療團隊陪伴下持續努力，最終完成這場跨越15年的生命接力。

每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，黃男特別感謝器官捐贈者及家屬的大愛，讓他有機會重啟人生，也期盼透過自身經驗，讓更多人理解器官捐贈的重要性。對等待的人來說，一個決定，就可能改變一個家庭的未來。雙和醫院回應器官捐贈推廣，將於6月22日至26日在醫院一樓大廳舉辦器官捐贈衛教展，並於24日辦理器官捐贈、安寧醫療及病人自主權利法相關衛教宣導活動，邀請醫師、器官捐贈移植協調師及社工師與現場民眾交流，歡迎踴躍參與，相關資訊可至雙和醫院官方網站及社群平台查詢。

每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，雙和醫院為回應器官捐贈推廣，將於今年6月22日至26日在醫院1樓大廳舉辦器官捐贈衛教展。圖／雙和醫院提供
每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，雙和醫院為回應器官捐贈推廣，將於今年6月22日至26日在醫院1樓大廳舉辦器官捐贈衛教展。圖／雙和醫院提供

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