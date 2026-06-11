醫美偷拍已查1761家…累計21家挨罰！新增宜蘭光澤診所「遭罰50萬」

國內多家知名連鎖醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部6月1日起於醫事查詢系統「美容醫學專區」公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」。衛福部醫事司表示，目前最新統計查核家數為1761家，相較上周增加405家，遭裁處家數較上周新增1家，為宜蘭光澤診所，目前累計21家，遭當地衛生局開罰50萬元罰鍰及停業6個月處分。

衛福部自從事件爆發後，展開全台醫美診所大稽查，並自5月27日開始，每周更新一次。衛福部已要求各縣市衛生局每周三更新數據，衛福部每周四於醫事查詢系統的美容醫學專區上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，為期1個月，其他違規遭罰業者也將陸續公布。

醫事司簡任技正呂念慈今說，到昨天為止，衛生局總共查核的家數是1761家，跟上周比起來多了405家，遭裁處的診所家數最新來到21家，較上周新增1家為宜蘭光澤診所，也依醫療法第108條裁處最高50萬、停業6個月處分。

衛福部先前公布名單包含