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醫美偷拍已查1761家…累計21家挨罰！新增宜蘭光澤診所「遭罰50萬」
國內多家知名連鎖醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部6月1日起於醫事查詢系統「美容醫學專區」公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」。衛福部醫事司表示，目前最新統計查核家數為1761家，相較上周增加405家，遭裁處家數較上周新增1家，為宜蘭光澤診所，目前累計21家，遭當地衛生局開罰50萬元罰鍰及停業6個月處分。
衛福部自從事件爆發後，展開全台醫美診所大稽查，並自5月27日開始，每周更新一次。衛福部已要求各縣市衛生局每周三更新數據，衛福部每周四於醫事查詢系統的美容醫學專區上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，為期1個月，其他違規遭罰業者也將陸續公布。
醫事司簡任技正呂念慈今說，到昨天為止，衛生局總共查核的家數是1761家，跟上周比起來多了405家，遭裁處的診所家數最新來到21家，較上周新增1家為宜蘭光澤診所，也依醫療法第108條裁處最高50萬、停業6個月處分。
衛福部先前公布名單包含
台北市：
大安區光澤診所、中山區南京愛爾麗診所、大安區愛爾麗診所、松山區三民光澤診所
新北市：
林口區林口愛爾麗診所、永和區愛爾麗診所、新莊區新莊愛爾麗診所、板橋區光澤診所、板橋區板橋光澤診所、新莊區新莊光澤診所、板橋區板橋愛爾麗診所
台中市：
南屯區光澤診所、西區聖宜時尚診所、西區聖宜診所
台南市：
中西區 研醫明診所
高雄市：
三民區光澤診所、左營區君綺美形診所、左營區博愛愛爾麗診所、新興區愛爾麗診所、左營區維馨乳房外科醫院
宜蘭縣：
光澤診所
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