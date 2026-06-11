皮蛇上身讓人憂心 原民會爭取公費帶狀皰疹疫苗…羅一鈞回應了

帶狀皰疹疫苗打2劑市價約1萬5000元價格不斐，是長輩一直期待納入公費的疫苗，衛福部疾管署長羅一鈞今鬆口表示，目前已在評估成本效益，預計年底出爐後再交由衛福部傳染病防治諮詢會（ACIP）討論，可能針對65歲以上長輩或有特殊疾病者施打。

「守護原住民族健康」記者會今上午舉行，原民會副主委陳義信表示，健康對於原住民家庭是一大挑戰，身為健康代言人，在每年6月開始展開豐年祭、歲時祭等，這次與衛福部合作，除了拍宣導片外，原民會也要至全台500多處文健站，加強原民篩檢及施打疫苗。

衛福部長石崇良說，根據統計，2024年原住民族平均壽命（零歲平均餘命）達73.23歲，雖然仍較全體國民平均壽命少7.54歲，但相較於2006年少9.41歲，已有所縮短，顯示已逐步彌補原住民族與全體國人的健康落差。

健康台灣目標2030年要降低三高相關慢性病、癌症年齡標準化死亡率三分之一。石崇良表示，預防勝於治療，打疫苗、做篩檢是最有效的守護健康措施。目前衛福部提供55歲以上原住民族人公費接種肺炎鏈球菌疫苗，為全年開放接種，且今年已轉換提供新型疫苗，從未接種過肺鏈疫苗者只需接種1劑；公費新冠及流感疫苗開打期間，55歲以上原住民也已列為優先接種對象。

另目前提供原住民族多項癌症篩檢服務，並試辦由55個原住民族地區衛生所提供20歲至44歲居民終身1次碳13尿素吹氣檢測防治胃癌，且40至79歲終身1次B、C肝炎篩檢，以及30歲以上每5年1次、40歲以上每3年1次、55歲以上每年1次成人預防保健服務。

不過陳義信話鋒一轉，向中央部會許願希望能提供帶狀皰疹公費疫苗，他表示，上萬元的疫苗費用是負擔，期待能納入公費，保障原民健康。

石崇良表示，帶狀皰疹過去在ACIP曾經討論過，不過從公衛角度而言不具傳染性，一般會以造成大規模傳染病造成公衛負擔才會納入。帶狀皰疹的確是對於高齡或是有特殊疾病者容易造成困擾，目前仍以整體健康負荷的成本效益，預計今年底完成評估。哪個族群或年齡層納入最具有效益仍要討論，因此不見得是全民開打，也不一定就是65歲以上。

羅一鈞說明，帶狀皰疹疫苗目前打完2劑約1萬5000元，負擔成本範圍遠高過目前所有的成人疫苗，就算符合成本效益，也還是要爭取足夠經費。不過目前仍在評估成本效益，大概年底會有評估的結果，那結果出來之後會再提到ACIP去做討論。

行政院長卓榮泰說，政府將持續強化原鄉醫療服務、遠距醫療、緊急後送及在地醫事人才培育，希望讓健康照護資源真正深入部落，實現「健康部落、健康家庭、健康個人」目標。