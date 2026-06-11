控制代謝才能預防失智 醫曝脂肪肝合併糖尿病「罹失智症風險增3倍」

近期立法院提案成立「失智症基本法」，行政院長卓榮泰以「單一症狀」不適合立法為由反對。台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆今天指出，失智症並非單一症狀，而是影響大腦功能的疾病總稱，據衛福部預估，國內失智症盛行率將逐年攀升，至2041年盛行率將逼近1成，研究顯示，身體質量指數（BMI）每增加5單位，罹失智症風險增加幅度達16%。

2024年國內失智症患者人數約35萬人，疾病盛行率7.99%，衛福部預估，至2031年失智症人數攀升至47萬人、盛行率8.34%，至2041年罹病人數將增加至68萬人、盛行率9.95%，近期國際期刊「刺胳針」失智委員會指出，45%失智風險可控，其中多項風險與代謝有關，包括肥胖、糖尿病、高血壓及高血脂等。

失智症並非只是「記憶力不好」，也不是單一症狀，而是大腦功能疾病總稱，徐榮隆說，失智症包括退化引起的「退化性失智症」如阿茲海默症，占患者半數以上，其次則為「血管性失智症」，會在患者多次中風後遭誘發，這二類型失智症均與代謝疾病有直接或間接關聯，代謝失衡會導致大腦長期承受血管功能不佳、身體發炎等不利環境，若長久未改善，最終恐引發失智症。

徐榮隆指出，身體質量指數（BMI）過高也會提升失智症風險，美國研究發現，40至45歲族群，BMI數值為25至29.9之間的「過重者」，罹失智風險增加35%，若BMI數值大於30的「肥胖者」，罹失智症風險增加74%，「BMI每增加5單位，失智症風險增加16%。」若患者肥胖程度已出現脂肪肝，且合併糖尿病，罹患血管型失智症風險，更會增加3倍之多，阿茲海默症風險則增加46%。

「顧代謝就是顧大腦。」徐榮隆指出，若失智症發生後再開始處理，至多僅能延緩失能，建議民眾從預防做起，控制代謝疾病，避免病程進展，否則失智症發展至疾病末期，病人失能臥床、吞嚥困難，「是會死人的」，且失智症不僅會忘東忘西，更會日夜顛倒，甚至有患者認知錯亂，上廁所後玩起糞便，類似情況導致照顧者相當辛苦，減緩退化可降低配偶、子女的照顧辛勞。