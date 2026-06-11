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新北氣候行動減碳量13.7% 獲聯合國人居署與國際專家盛讚

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「城市氣候行動如何強化國家減碳達標」專題討論大合照(由左到右非洲路沙卡市市長Chilando、巴西政策建議者Axel、主持人Maryke、芬蘭土庫市氣候中心主任Risto、聯合國人居署氣候行動專案管理官Lea、新北市副市長劉和然)。圖／新北環保局提供
「城市氣候行動如何強化國家減碳達標」專題討論大合照(由左到右非洲路沙卡市市長Chilando、巴西政策建議者Axel、主持人Maryke、芬蘭土庫市氣候中心主任Risto、聯合國人居署氣候行動專案管理官Lea、新北市副市長劉和然)。圖／新北環保局提供

新北市副市長劉和然昨日受邀出席於德國波昂舉辦的「大膽城市論壇（Daring Cities Forum）開幕式，在座談會中，新北市提出 2024 年減碳量達 13.7%的實質成績，獲得國際專家肯定，認為新北的地方治理實績大幅增強了國際對臺灣達成 2030 NDC (國家自主貢獻)目標的信心。

波昂市副市長Dr. Ursula Sautter於致詞中呼籲各城市應即刻行動，以城市角色發揮影響力，而ICLEI主席Katrin Stjernfeldt Jammeh則提到城市可善用氣候融資及科學資料去推動各項氣候行動；而在「城市如何助力國家 NDCs」專題場次中，副市長劉和然與聯合國人居署（UN-Habitat）、巴西尼泰羅伊市市長辦公室永續及氣候政策建議者Axel Schmidt Geael、芬蘭土庫市氣候主任Risto Veivo、非洲路沙卡市長暨ICLEI非洲區域執委會主席Chilando Chitangala展開深度對談。

聯合國人居署氣候變遷團隊代表 Lea Ranalder 在對談中指出，城市不僅是排放源，更是氣候衝擊的第一線，經過科學評估對於城市在未來對於氣候行動的影響越趨重要，國家 NDC 必須納入城市行動才能真正落實。她特別肯定新北市長親自率領局處與第一線「里長」面對面座談的「行動治理」模式。Ranalder 認為，在極端氣候挑戰下，政府與民眾間的「互信關係」是推動新興減碳方案成功的基石，新北成功將宏觀政策轉化為居民有感的溝通，是「多層次治理」的典範。

Carbonn 氣候中心Maryke van Staden表示，肯定新北市的氣候行動成果，並具體確實的將目標轉譯成在地的氣候行動，建設出有韌性的社區，對新北達到無煤城市感到印象深刻。城市要持續進行能力建構，她認同新北透過培訓「環保小局長」將永續知識轉化為「帶回家就能用」的行動，並利用「社區規劃師」制度輔導社區管委會自主決策，從家家戶戶到社區公共空間一起推行低碳及韌性改造，這些做法將氣候行動轉化為具備韌性的社會基礎設施。

劉和然表示，新北市自 2020 年簽署氣候緊急宣言以來，路徑非常明確，從 2022 年發布淨零路徑白皮書，到今年依氣候法對應國家行動方案，制定第三期減量執行方案，新北始終以 2030 年減碳 30% 為目標，務實對接台灣的 NDC。

新北環保局說明，新北在本次論壇成功提升台灣地方治理的國際能見度。與會專家一致認為，新北「以人為本」的思維與 13.7% 的減量成果，足供其他非首都城市學習。未來，新北市將持續深化韌性政策，不僅為市民打造宜居環境，更要持續在國際舞台上證明，地方城市的靈活治理，是達成全球淨零目標不可或缺的動能。

新北 減碳 劉和然

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