綠委辦Grab收購foodpanda公聽會 與會學者齊反對

東南亞叫車與外送平台Grab擬以6億美元收購foodpanda台灣外送事業，案件目前仍待公平交易委員會審查。民進黨立委林月琴、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員今天舉行公聽會，綠委們和與會學者多表達，基於市場過度集中、國安風險、外送員權益等因素，傾向反對併購案，學者也點出，主管機關應事前嚴審，若事後裁罰無法回復競爭秩序，只會淪為跨國企業的交易成本。

民進黨立委徐富癸表示，Grab預計要併購foodpanda有國安疑慮，甚至可能比高德地圖更嚴重，台中市外送平台服務產業工會示警，目前Grab使用的地圖，跟中國華為花瓣地圖有深度合作，具共享圖資協定。Grab儲存資料用的雲端用的是阿里巴巴的阿里雲，所以如果Grab進入台灣，全台灣數百萬外送用戶個資，台灣的市井巷弄、街區小道都可能被中國摸透。林月琴也說，公平會審查如果只看股權結構，不看關鍵物流資訊的話，恐會產生國安風險。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，GrabMaps與具中國解放軍背景的華為簽署Petal Maps圖資交換協議，全台數百萬民眾與重要機關的精細地理定位（GIS）及日常物流動線，恐面臨跨國數據流失風險；更致命的是，Grab在北京、深圳設有核心AI研發中心，其演算法靈魂由中國團隊一手打造，有無接受中國政府不透明的隱形財政補助更無法查知。

資策會產業情報研究所資深策略總監王瑞民表示，目前無論各平台的個資監管都缺乏有效的政府監督，更別說是交由第三方資安監管，問題是被雇傭的隨時都可以被解雇，但發生事故或是國安問題，刑事與民事責任要追究或是歸責，都嫌太晚。

王瑞民指出， 國外平台業者已經有巧立名目增加法規遵循費或是平台作業費，更遑論平台業者分別向消費者、店家與外送員剝削的惡劣行為，在具有市場寡佔地位的時候，誰可以來管? 對於商家或是外送員有疑慮或是不配合的情況下，黑箱演算法變相驅逐排擠，政府哪個單位可以介入跟有效懲戒？

新加坡國立大學法學院副教授Burton Ong表示，新加坡Grab-Uber結合案的親身經驗，對亞洲各區域主管機關，包括台灣當前審查Grab併購foodpanda一案，具有直接且不容忽視的參照價值。 2018年新加坡競爭主管機關雖就Grab-Uber結合案作成違規裁決並課以罰鍰，但事後的行為命令與罰鍰均未能使市場恢復至結合前的競爭狀態。

Burton Ong指出，正是從這段教訓中汲取經驗，新加坡主管機關於2024年果斷採取預防性臨時措施，事前阻止Grab併購foodpanda新加坡業務，避免重蹈覆轍。 此類結合可能因網絡效應及市場傾覆，對競爭秩序造成無法彌補的損害；罰鍰往往被跨國企業視為可預見的交易成本，而行為命令終究只是真正競爭制衡的次等替代品。 公平會現在站在關鍵的十字路口，事前禁止是唯一有效的防線，切莫等到獨佔市場地位鞏固完畢，才追悔莫及。