40歲男日睡3小時…出血以為痔瘡竟是三期癌 醫這招保住肛門

40歲王姓男子因工作忙熬夜，3年來每天僅睡2到3小時，他長期吸菸、飲酒，喜食油炸辛辣，持續血便逾3個月，誤以為是痔瘡，直到護理師妻警覺催促就醫，確診為第三期直腸癌，由於腫瘤距離肛門口僅5公分，恐保不住肛門，經接受台中榮總全面新輔助治療（簡稱TNT）」，成功順利免除手術，回歸正常生活。

王男表示，由於腫瘤7公分又靠近肛門，依傳統手術恐切除肛門、裝設人工造口，他想到自己這麼年輕、還有小孩，因此接受TNT，在5次放射線治療與8次化學治療後，去年5月完成療程，已達臨床完全緩解，目前已養成正常睡眠和定期運動的好息慣。

台中榮總大腸直腸外科醫師林志安說，大腸癌病人中約1/5為中低位直腸癌，因腫瘤位置接近肛門括約肌，或無法保留足夠安全切緣，手術困難且易傷害骨盆底自主神經系統，遺留腸道、膀胱與性功能障礙，常需連同肛門一起切除，裝設人工肛門，嚴重影響病人生活尊嚴與品質。

近年國際雖有免疫治療具保肛潛力，但僅限5至10%帶有特定基因型病人，且費用高昂。台中榮總多專科團隊深耕五年，將TNT模式應用於其他90%的一般基因型病人，透過將放療與化療「前置化」，如同對癌細胞進行密集轟炸，達到最佳的腫瘤消退效果。

大腸直腸外科醫師陳璿夫說，TNT模式是將放療與化療全數提前至術前密集施行；台榮臨床結果顯示，45%接受TNT治療的一般基因型中低位直腸癌病人腫瘤消失、免手術，整體長期局部控制率與存活率與傳統手術相當。相關成果已於2025年獲國際頂尖期刊Annals of Oncology，以及The Lancet Oncology刊載驗證。

大腸直腸外科醫師洪浚嚴強調，「觀察與等待」是一套需要醫病高度信任與超精準監控的積極策略。病人須每3至4個月定期回診，接受高解析度影像檢查、大腸鏡及液態切片等多重追蹤。一旦發現任何腫瘤復發跡象，醫療團隊將立即啟動挽救性手術（通常仍會盡力採取保留肛門的手術方式），保障病人生命安全。