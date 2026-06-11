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知名舞台設計家王世信驟逝 表演藝術界不捨

聯合報／ 記者何定照／即時報導
知名舞台設計家、臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今凌晨驟逝，享壽68歲。圖為他攝於2014年。本報資料照片
知名舞台設計家、臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今凌晨驟逝，享壽68歲。圖為他攝於2014年。本報資料照片

知名舞台設計家、臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今凌晨驟逝，享壽68歲，震驚表演藝術界。消息傳出，友人、團體、師生一片哀悼不捨，北藝大劇場設計系也發文追思。

王世信是台灣舞台設計界翹楚之一，劇場界暱稱他「Sammy」。曾設計作品的合作團隊包括果陀劇團、我城劇場、唐美雲歌仔戲團、紙風車兒童劇團、表演工作坊、雲門舞集、何曉玫舞團等，唐美雲歌仔戲團近年甚獲好評的《光華之君》等就出自他手。設計作品涵括戲劇、歌舞劇、傳統戲曲、兒童劇、舞蹈及歌舞劇等舞台、燈光、服裝設計。

他是國立藝術學院戲劇系（今國立臺北藝術大學）1987年首屆畢業生，主修舞台設計，1993於紐約州立大學畢業普契斯分校，取得藝術碩士學位。同年進入國立藝術學院戲劇系任教，1995年劇場設計學系成立後即轉任該系，曾任國立臺北藝術大學系主任暨展演藝術中心主任，現任戲劇學院院長。

與他同輩的著名舞台設計家王孟超，大二就認識王世信。王孟超說，他們前後擔任台灣技術劇場協會理事長任內，合力將OISTAT國際劇場組織總部引進台灣，王世信之後還將WSD世界劇場設計展也引入台灣。王世信去年並擔任「凝視舞臺——聶光炎和我們的劇場時代」回顧展策展人，展覽在北藝大關渡美術館展出，頗獲好評。

王孟超說，王世信自己也做過很多好設計，包括唐美雲歌仔戲團、賴聲川早期作品等，都是值得留下來的作品。他對學生則都刀子嘴豆腐心，對學生幫助甚大。

看來健康開朗的好友驟逝，王孟超感嘆，王世信月前曾說自己心絞痛，醫師說是胃食道逆流，他則建議好友快去檢查。因為並無心血管疾病的王孟超，曾在數年前參加一場馬拉松後心臟不適，急診室初判是胃食道逆流，但腸胃醫師認為與心臟有關，建議他排檢查；結果還沒等到檢查，一周後王孟超又不適，醫師立即安排開刀，發現心臟血管堵塞，緊急做心臟支架，才救回一命。

北藝大劇設系發文追思，表示Sammy 老師不只是戲劇學院院長，更是劇設系的老師、曾經帶領系務發展的系主任，也是許多師生記憶中熟悉而溫暖的身影。從系所草創到逐步成長，從教學現場到校園生活，他陪伴著一代又一代的學生走過青春歲月，也見證了劇設系一路走來的發展歷程。

北藝大劇設系表示，記得他的專業與堅持，更記得他的溫厚與真誠。無論是在課堂上、會議裡，或是在校園偶然相遇的片刻，他總是帶著溫暖的笑容關心身邊的人。對許多人而言，Sammy 老師不只是師長，更像是一位始終在身旁支持與鼓勵我們的朋友。

劇設系說，感謝 Sammy 老師多年來對劇場設計學系的付出與守護，感謝留下的教誨、陪伴與身影。那些一起走過的歲月，「那份對劇場教育的熱情與信念，將繼續留在我們心中，也留在劇設系未來前行的道路上。」

王世信另曾任國立臺北藝術大學展演藝術中心主任；臺北藝術大學劇場設計學系系主任；中華民國第十任總統副總統就職慶祝晚會舞台視覺藝術總監；紙風車文教基金會董事；風動舞蹈劇場團長；2017 WSD世界劇場設計展計畫主持人；布拉格劇場設計四年展台灣策展顧問及台灣區國家館策展人等。

劇場 雲門舞集

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