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在家住院省一半醫療費 石崇良喊話壽險業「轉個念」…開放實支實付是雙贏

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良今表示，過去經驗在家住院費用比在醫院省一半，保險也可以理賠較少，保單如何搭配現在醫療趨勢，都是未來可以討論的方向。記者翁唯真／攝影
衛福部長石崇良今表示，過去經驗在家住院費用比在醫院省一半，保險也可以理賠較少，保單如何搭配現在醫療趨勢，都是未來可以討論的方向。記者翁唯真／攝影

金管會保險局昨邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等新型醫療模式對保險理賠的影響，不過壽險業者認為，應回歸保單契約約定辦理。衛福部長石崇良今表示，過去經驗在家住院費用比在醫院省一半，保險也可以理賠較少，保單如何搭配現在醫療趨勢，都是未來可以討論方向。

醫療治療進步加上醫護人力短缺，許多手術及治療皆無須住院，不過卻與民眾過去購買的商業醫療保單有落差，導致有些狀況無法給付。石崇良今出席「守護原住民族健康」記者會回應，一直都在與金管會溝通有無相關可能性，最簡單的方式就是開發新型保單，去涵蓋新的治療模式，且高價自費的項目都會在新型保單裡面去考慮。

石崇良說，過去白內障手術都需要住院治療，之後改成門診治療，並調整給付模式，不過保險保單已經有相關針對白內障的給付項目，在保費費率計算基礎中如果已經涵蓋的內容，就不應該因為科技進步而有所改變。

另，心血管疾病要做支架或擴張手術，石崇良說，過去心臟支架要從鼠蹊部進入，但現在可以從手開始進入，且國外許多國家都是一日手術，台灣多數醫院還是以住院為主。雖然有醫院已經開始發展經手導管模式，但若保險無給付，又會造成醫療資源錯置。

石崇良表示，以在家住院而言，過去做過的情況可以發現，費用是在醫院住院的一半，可以轉個念，對於保險業者而言，也無需付出那麼多，但現在不給付在家住院，大家反而都跑去住在醫院，反而要付更多，現在實支實付的項目若能給付居家住院，是可以創造雙贏局面。

石崇良說，民眾有許多舊的保單，也付了許多保費，居家住院及病人付出的成本不同，如果能夠來做調整，或許不是全額，也可以用打折方式，如何搭配現在醫療趨勢，都是未來可以討論的方向。

金管會 保單 石崇良

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