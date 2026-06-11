快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

網友憂心居家化療安全 石崇良：首次治療須在醫院、穩定後才能返家

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良拋出新政策，居家癌症治療預計今年底前上路，但網友憂心居家化療的安全性。石崇良今說明，將由癌症品質認證醫院約90家左右優先進行居家治療。記者許正宏／攝影
衛福部長石崇良拋出新政策，居家癌症治療預計今年底前上路，但網友憂心居家化療的安全性。石崇良今說明，將由癌症品質認證醫院約90家左右優先進行居家治療。記者許正宏／攝影

衛福部長石崇良昨拋出新政策，今年底前預計上路居家癌症治療政策，但引發網友憂心居家化療的安全性。石崇良今說，將先明列支付制度及照顧規範，目前癌症品質認證醫院達90家左右，會由這些醫院建立團隊進行居家治療。

石崇良昨表示，繼感染症居家住院、門診靜脈抗生素治療後，將借鏡國外推出居家癌症治療，減少醫院感染風險。不過卻引發外界憂心相關配套措施若不足，會不會衍生安全性問題。

石崇良今出席「守護原住民族健康」記者會受訪回應，前年開始進行感染症在家住院，並接受治療及靜脈注射，去年推出OPAT門診靜脈抗生素治療。這樣的概念從感染症擴大到癌症治療，道理其實相同，如果行動方便可以到醫院門診來施打，並有給付24小時的輸液幫浦可以帶回家治療，隔天再到醫院來更換。行動比較不方便者就透過醫院或與社區居家護理所、診所合作，到家裡面去實施。

石崇良說，居家癌症治療其實和現行的在家住院計畫及OPAT一樣，都是一個選項，未來也有相關指引，第一次都要在醫院治療，先觀察治療過程，有沒有不良反應或嚴重副作用，若相當穩定，就可經由醫師專業評估或患者意願組成照顧計畫。

石崇良表示，為避免患者在家中有藥物外漏情形，還要裝設人工血管，這些措施再去搭配照顧計畫，透過遠端監測及癌症中心提供必要的即時服務，讓醫院慢慢建立內部作業系統及團隊、人員訓練，一步步來完善。健保也要開放合理給付，符合未來民眾需求。

台灣癌症病人死亡率逐漸下降，但隨著高齡化發生率卻持續增加，石崇良說，在人力有限下，要嘗試多種不同模式，讓不同能力的患者有不同選擇，由於其他國家都有在相關的政策，因此並非憑空想像，國內則是一步步尋求更有品質的照顧模式。

至於何時確定上路，石崇良表示，將先明列支付制度及照顧規範，癌症病人有集中化趨勢，因此目前將由癌症品質認證醫院約90家左右，由這些醫院先進行治療，從過去照顧感染症的經驗擴大到癌症照顧。

癌症 石崇良 癌症治療

延伸閱讀

借鏡法國 衛福部推「居家癌症治療」

居家癌症治療於半年上路 醫：病人篩選是第一、也是最重要的關卡

醫界示警 居家癌症治療「理賠要跟上」

歐洲經驗 居家醫療成功關鍵在後勤支援

相關新聞

患者秀AI減肥菜單「滿滿蛋白質」 營養師一看嚇到：你會洗腎

近年來AI發展迅速，不少人會向其請教飲食的建議，但真的能完全信任AI所說的菜單嗎？一名在醫院工作的營養師發文，稱有一位腎臟病的患者回診，為了減肥詢問AI每天該吃些什麼食物，營養師聽聞菜單內容後，驚覺AI竟然叫患者補充過多的蛋白質，「照著吃就會去洗腎」，他提醒有腎臟或三高疾病的患者，不要盲目聽從AI建議飲食，否則很容易危及到健康、使病情加重。

空汙檢測數據 讓龍山寺禁香！擲筊菩薩同意、香客回來：「心香」祈福更清新

台灣廟宇焚香被視為宗教重要儀式，卻也成為不容忽視的空汙來源，推動減香不是滅香，而是在虔誠不變的前提下，找到兼顧健康與信仰的祈福方式。

20年洗腎畫下句點 大愛器捐助61歲腎臟病友重獲新生

每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，去年5月接受大愛器捐在新北市雙和醫院完成換腎的黃姓男子十分感謝器官捐贈者及家屬的大愛，讓他有機會重啟人生，也期盼透過自身經驗，讓更多人理解器官捐贈的重要性。對等待的人來說，一個決定，就可能改變一個家庭的未來。雙和醫院為回應器官捐贈推廣，將於今年6月22日至26日在醫院1樓大廳舉辦器官捐贈衛教展，歡迎民一起共襄盛舉。

彰化去年芬普尼蛋引發食安風暴 854蛋雞場全面採驗結果出爐

彰化文雅畜牧場去年檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，歷經約半年全數於今年5月20日完成縣轄內所有蛋雞場採樣，共計854場，檢驗結果全部未檢出芬普尼殘留。

皮蛇上身讓人憂心 原民會爭取公費帶狀皰疹疫苗…羅一鈞回應了

帶狀皰疹疫苗打2劑市價約1萬5000元價格不斐，是長輩一直期待納入公費的疫苗，衛福部疾管署長羅一鈞今鬆口表示，目前已在評估成本效益，預計年底出爐後再交由衛福部傳染病防治諮詢會（ACIP）討論，可能針對65歲以上長輩或有特殊疾病者施打。

控制代謝才能預防失智 醫曝脂肪肝合併糖尿病「罹失智症風險增3倍」

近期立法院提案成立「失智症基本法」，行政院長卓榮泰以「單一症狀」不適合立法為由反對。台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆今天指出，失智症並非單一症狀，而是影響大腦功能的疾病總稱，據衛福部預估，國內失智症盛行率將逐年攀升，至2041年盛行率將逼近1成，研究顯示，身體質量指數（BMI）每增加5單位，罹失智症風險增加幅度達16%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。