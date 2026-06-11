網友憂心居家化療安全 石崇良：首次治療須在醫院、穩定後才能返家

衛福部長石崇良昨拋出新政策，今年底前預計上路居家癌症治療政策，但引發網友憂心居家化療的安全性。石崇良今說，將先明列支付制度及照顧規範，目前癌症品質認證醫院達90家左右，會由這些醫院建立團隊進行居家治療。

石崇良昨表示，繼感染症居家住院、門診靜脈抗生素治療後，將借鏡國外推出居家癌症治療，減少醫院感染風險。不過卻引發外界憂心相關配套措施若不足，會不會衍生安全性問題。

石崇良今出席「守護原住民族健康」記者會受訪回應，前年開始進行感染症在家住院，並接受治療及靜脈注射，去年推出OPAT門診靜脈抗生素治療。這樣的概念從感染症擴大到癌症治療，道理其實相同，如果行動方便可以到醫院門診來施打，並有給付24小時的輸液幫浦可以帶回家治療，隔天再到醫院來更換。行動比較不方便者就透過醫院或與社區居家護理所、診所合作，到家裡面去實施。

石崇良說，居家癌症治療其實和現行的在家住院計畫及OPAT一樣，都是一個選項，未來也有相關指引，第一次都要在醫院治療，先觀察治療過程，有沒有不良反應或嚴重副作用，若相當穩定，就可經由醫師專業評估或患者意願組成照顧計畫。

石崇良表示，為避免患者在家中有藥物外漏情形，還要裝設人工血管，這些措施再去搭配照顧計畫，透過遠端監測及癌症中心提供必要的即時服務，讓醫院慢慢建立內部作業系統及團隊、人員訓練，一步步來完善。健保也要開放合理給付，符合未來民眾需求。

台灣癌症病人死亡率逐漸下降，但隨著高齡化發生率卻持續增加，石崇良說，在人力有限下，要嘗試多種不同模式，讓不同能力的患者有不同選擇，由於其他國家都有在相關的政策，因此並非憑空想像，國內則是一步步尋求更有品質的照顧模式。

至於何時確定上路，石崇良表示，將先明列支付制度及照顧規範，癌症病人有集中化趨勢，因此目前將由癌症品質認證醫院約90家左右，由這些醫院先進行治療，從過去照顧感染症的經驗擴大到癌症照顧。