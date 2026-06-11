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跨國藥廠荷籍總經理出演八點檔 杜翰思曝初體驗：開演前有些害怕

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣諾和諾德藥廠（Novo Nordisk）荷蘭籍總經理杜翰思日前親自出演三立電視八點檔「百味人生」，在社群引發討論。圖／截自Threads
台灣諾和諾德藥廠（Novo Nordisk）荷蘭籍總經理杜翰思日前親自出演三立電視八點檔「百味人生」，在社群引發討論。圖／截自Threads

台灣諾和諾德藥廠（Novo Nordisk）荷蘭籍總經理杜翰思日前親自出演三立電視八點檔「百味人生」，在社群引發討論。杜翰思今天首次對外談起出演過程，這是他首次出演連續劇，坦言開演前很緊張，並透露內部團隊向他提案時也「有些害怕」，但他認為這是絕佳的決定，可提升民眾對脂肪肝的健康認知，該公司藥品在協助民眾改善相關疾病，可扮演重要角色。

杜翰思在百味人生中，與營養師高敏敏等人對戲，還大秀台語「肝包油」，眼尖網友發現其真實身分，在社群網站分享，引發許多討論。杜翰思今天出席媒體餐敘時表示，很感謝團隊安排讓出演連續劇一事成真，這是他首次挑戰演員身分，起初非常緊張，但實際開演後覺得很有趣，盼透過連續劇提升民眾健康認知，諾和諾德GLP-1成分藥物，經多國核准，在解決脂肪肝困擾扮演重要角色。

杜翰思謙稱，他在連續劇中僅扮演一部分角色，很感謝一起出演的營養師，完成大部分對民眾衛教的工作，他發現內部團隊向他提案出演連續劇時，心中也些害怕及顧慮，但他感受到我國民眾很有創意，認為能與台灣團隊一起工作非常榮幸，盼對更多民眾健康帶來正向影響，「提升健康意識的點子愈瘋狂愈好」，出演連續劇即是很好的想法。

杜翰思提到，他在諾和諾德任職滿28年，該公司成立近百年，從過去專注生產胰島素，轉為研發對民眾代謝健康、全身健康有益處的小分子藥物，盼向更多人介紹自家GLP-1成分藥物，為更多民眾帶來健康，不只要治療疾病，也希望幫助民眾活得更健康、更長久，而公司非常重視的關鍵之一，即是將正確、重要的健康及衛教資訊傳遞給民眾，讓大家更知道如何維持自身健康。

同場與會的新光醫院健康管理部副主任柳朋馳提到，GLP-1成分藥物，經我國衛福部食藥署核准，仿單適應症包括具減重效果，可減少代謝性脂肪肝炎，改善睡眠呼吸中止及膝關節炎等，且服用這類藥物可幫助改變民眾飲食習慣，讓大腦「趨吉避凶」，減少攝取高熱量食物，且可減輕民眾飲酒慾望，部分國家甚至因相關藥物用藥人數增加，而造成酒吧倒閉，為民眾帶來健康生活習慣。

杜翰思首次談起出演八點檔過程，這是他首次出演連續劇，坦言開演前很緊張，並透露內部團隊向他提案時也「有些害怕」，但他認為這是絕佳的決定，可提升民眾對脂肪肝的健康認知。記者林琮恩／攝影
杜翰思首次談起出演八點檔過程，這是他首次出演連續劇，坦言開演前很緊張，並透露內部團隊向他提案時也「有些害怕」，但他認為這是絕佳的決定，可提升民眾對脂肪肝的健康認知。記者林琮恩／攝影

荷蘭 脂肪肝 高敏敏

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