快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

十字韌帶傷未治！8旬嬤雙膝變形劇痛7年 微創手術隔天順利下床

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
一名患者日前來接受微創人工膝關節手術後，由骨科醫師王芳英（右）陪同爬樓梯復健。圖／大甲李綜合醫院提供
一名患者日前來接受微創人工膝關節手術後，由骨科醫師王芳英（右）陪同爬樓梯復健。圖／大甲李綜合醫院提供

台中一名82歲的張姓婦人，7年前因前十字韌帶受傷沒有積極治療，導致兩腳退化性關節炎加速惡化，雙膝甚至嚴重內翻變形超過10度，阿嬤為不給家人添麻煩，強忍劇痛長達7年，直到日前病情惡化才就醫。

大甲李綜合醫院經跨科部會診與縝密評估，採取「微創人工膝關節手術」一次置換雙膝，歷經4小時手術，阿嬤術後隔天就能順利下床，讓她直呼：「早知道不該忍痛，應該提早手術！」

骨科醫師王芳英表示，這名高齡患者平時作息單純，僅在鄉間種菜、幫忙帶孫子，並未從事粗重工作。但7年前一次意外導致前十字韌帶受傷，因當時未徹底治療，造成膝關節長期處於不穩定狀態，進而加速軟骨磨損，演變成嚴重的雙膝退化性關節炎，雙膝內翻「O型腿」至少10度，痛到寸步難行，甚至無法自理生活、痛到無法入眠，險些被送往長照中心，才在家人鼓勵下決心就醫。

王芳英坦言，偏鄉地區不少長輩抱持「恐刀症」，聽到開刀就害怕，寧可吃中藥、打地下針或吃止痛藥硬撐，卻忽略了膝關節退化是「不可逆」的病變；他更以即將開打的世界盃足球賽為例，表示足球員在踢球時因膝蓋彎曲用力旋轉，容易導致半月板受傷；臨床統計顯示，受過此類前十字韌帶傷害卻未妥善根治的患者，未來罹患退化性關節炎的機率「高出正常人5倍」。

大甲李綜合醫院指出，由於婦人有三高慢性病，加上高齡要同時挑戰雙膝置換，手術風險不低，院方採用新技術微創人工膝關節手術，除大幅減少術中出血量，更透過跨科團隊緊密監測患者的心肺功能，將術後脂肪栓塞或肺栓塞的風險降到最低，團隊耗時4小時順利完成雙膝置換，術後第二天患者甚至就能在指導下嘗試爬樓梯復健。

一名患者因前十字韌帶損傷未治療導致退化性膝關節炎，前來接受微創人工膝關節手術。圖／大甲李綜合醫院提供
一名患者因前十字韌帶損傷未治療導致退化性膝關節炎，前來接受微創人工膝關節手術。圖／大甲李綜合醫院提供

一名患者因前十字韌帶損傷未治療導致退化性膝關節炎，前來接受微創人工膝關節手術。圖／大甲李綜合醫院提供
一名患者因前十字韌帶損傷未治療導致退化性膝關節炎，前來接受微創人工膝關節手術。圖／大甲李綜合醫院提供

關節炎 孫子 台中

延伸閱讀

術後疼痛是最大挑戰 三總「神經阻斷術」助婦置換膝關節隔天就下床

台大「碎化刀」無傷口治癌將列自費手術 消融肝臟腫瘤…病人隔天可出院

牙痛到後腦勺竟是舌癌 北榮助保住言語、飲食功能

首次調查！近5成民眾夜間打呼 睡眠呼吸中止症害「睡駕」撞壞2台車

相關新聞

患者秀AI減肥菜單「滿滿蛋白質」 營養師一看嚇到：你會洗腎

近年來AI發展迅速，不少人會向其請教飲食的建議，但真的能完全信任AI所說的菜單嗎？一名在醫院工作的營養師發文，稱有一位腎臟病的患者回診，為了減肥詢問AI每天該吃些什麼食物，營養師聽聞菜單內容後，驚覺AI竟然叫患者補充過多的蛋白質，「照著吃就會去洗腎」，他提醒有腎臟或三高疾病的患者，不要盲目聽從AI建議飲食，否則很容易危及到健康、使病情加重。

空汙檢測數據 讓龍山寺禁香！擲筊菩薩同意、香客回來：「心香」祈福更清新

台灣廟宇焚香被視為宗教重要儀式，卻也成為不容忽視的空汙來源，推動減香不是滅香，而是在虔誠不變的前提下，找到兼顧健康與信仰的祈福方式。

20年洗腎畫下句點 大愛器捐助61歲腎臟病友重獲新生

每年6月19日為「器官捐贈紀念日」，去年5月接受大愛器捐在新北市雙和醫院完成換腎的黃姓男子十分感謝器官捐贈者及家屬的大愛，讓他有機會重啟人生，也期盼透過自身經驗，讓更多人理解器官捐贈的重要性。對等待的人來說，一個決定，就可能改變一個家庭的未來。雙和醫院為回應器官捐贈推廣，將於今年6月22日至26日在醫院1樓大廳舉辦器官捐贈衛教展，歡迎民一起共襄盛舉。

彰化去年芬普尼蛋引發食安風暴 854蛋雞場全面採驗結果出爐

彰化文雅畜牧場去年檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，歷經約半年全數於今年5月20日完成縣轄內所有蛋雞場採樣，共計854場，檢驗結果全部未檢出芬普尼殘留。

皮蛇上身讓人憂心 原民會爭取公費帶狀皰疹疫苗…羅一鈞回應了

帶狀皰疹疫苗打2劑市價約1萬5000元價格不斐，是長輩一直期待納入公費的疫苗，衛福部疾管署長羅一鈞今鬆口表示，目前已在評估成本效益，預計年底出爐後再交由衛福部傳染病防治諮詢會（ACIP）討論，可能針對65歲以上長輩或有特殊疾病者施打。

控制代謝才能預防失智 醫曝脂肪肝合併糖尿病「罹失智症風險增3倍」

近期立法院提案成立「失智症基本法」，行政院長卓榮泰以「單一症狀」不適合立法為由反對。台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆今天指出，失智症並非單一症狀，而是影響大腦功能的疾病總稱，據衛福部預估，國內失智症盛行率將逐年攀升，至2041年盛行率將逼近1成，研究顯示，身體質量指數（BMI）每增加5單位，罹失智症風險增加幅度達16%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。