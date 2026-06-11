聽新聞
0:00 / 0:00
足球迷嗨翻！空中看世界盃直播 飛往全球也不錯過關鍵進球
2026 FIFA世界盃™即將登場，足球迷即使人在飛機上，也能同步掌握賽事動態。Singapore Airlines新加坡航空宣布，將於2026年6月11日至7月19日期間，透過機上娛樂系統KrisWorld Live TV的Sport 24體育頻道，為旅客提供2026 FIFA世界盃™賽事直播服務，讓球迷在三萬英呎高空也能即時觀賞全球最受矚目的足球盛事。
新航表示，旅客搭乘指定航班時，可透過KrisWorld Live TV收看世界盃賽事直播，在享受新航機上服務與餐飲之餘，同步追蹤各場焦點賽事與關鍵進球時刻，為支持的球隊加油。
新航客戶體驗高級副總裁楊丕德表示，將FIFA世界盃帶進客艙，希望讓旅客即使身處高空，依然能即時參與全球最熱門的體育盛事。此次直播服務不僅豐富KrisWorld娛樂內容，也展現新航持續提升機上體驗的承諾。
除了世界盃直播外，KrisWorld Live TV亦透過Sport 24頻道轉播多項國際重要體育賽事，同時提供BBC News即時新聞及商業資訊，滿足旅客飛行期間的資訊需求。
目前Live TV服務已配置於所有波音787-10、波音737-8機隊，以及41架空中巴士A350-900與8架波音777-300ER客機。新航提醒，直播內容仍須視衛星訊號覆蓋範圍、賽事轉播權安排及部分航線主管機關核准情況而定。
除了即時直播功能，KrisWorld機上娛樂系統目前提供超過1,900項影音內容，涵蓋熱門電影、話題影集、音樂專輯及多元節目，讓旅客可依個人喜好自由選擇，打造更豐富的飛行娛樂體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。