足球迷嗨翻！空中看世界盃直播　飛往全球也不錯過關鍵進球

2026 FIFA世界盃™即將登場，足球迷即使人在飛機上，也能同步掌握賽事動態。Singapore Airlines新加坡航空宣布，將於2026年6月11日至7月19日期間，透過機上娛樂系統KrisWorld Live TV的Sport 24體育頻道，為旅客提供2026 FIFA世界盃™賽事直播服務，讓球迷在三萬英呎高空也能即時觀賞全球最受矚目的足球盛事。

新航表示，旅客搭乘指定航班時，可透過KrisWorld Live TV收看世界盃賽事直播，在享受新航機上服務與餐飲之餘，同步追蹤各場焦點賽事與關鍵進球時刻，為支持的球隊加油。

新航客戶體驗高級副總裁楊丕德表示，將FIFA世界盃帶進客艙，希望讓旅客即使身處高空，依然能即時參與全球最熱門的體育盛事。此次直播服務不僅豐富KrisWorld娛樂內容，也展現新航持續提升機上體驗的承諾。

除了世界盃直播外，KrisWorld Live TV亦透過Sport 24頻道轉播多項國際重要體育賽事，同時提供BBC News即時新聞及商業資訊，滿足旅客飛行期間的資訊需求。

目前Live TV服務已配置於所有波音787-10、波音737-8機隊，以及41架空中巴士A350-900與8架波音777-300ER客機。新航提醒，直播內容仍須視衛星訊號覆蓋範圍、賽事轉播權安排及部分航線主管機關核准情況而定。

除了即時直播功能，KrisWorld機上娛樂系統目前提供超過1,900項影音內容，涵蓋熱門電影、話題影集、音樂專輯及多元節目，讓旅客可依個人喜好自由選擇，打造更豐富的飛行娛樂體驗。